Bankhaus Spängler zieht zufrieden Bilanz

Trotz Corona: Gutes und erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 für die älteste Privatbank in Österreich / Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit stieg auf 10,1 Mio. Euro

Salzburg (OTS) - Das Salzburger Bankhaus Spängler zieht Bilanz über ein besonderes Geschäftsjahr 2020, das maßgeblich von der Corona-Pandemie geprägt war. Trotz des schwierigen Umfelds zeigt sich Vorstandssprecher Werner G. Zenz mit der Entwicklung der ältesten Privatbank in Österreich zufrieden. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit konnte um rund 33 Prozent auf 10,1 Mio. Euro gesteigert werden. Beim Betriebsergebnis steht ein Plus von 27 Prozent auf 7,4 Mio. Euro zu Buche. Insgesamt werden 8,5 Mrd. Euro an Kundenvolumen betreut. Auch mit Blick auf die Zukunft zeigt sich der Vorstandssprecher durchaus optimistisch >>



