Neue LED-Technik im Planetarium Wien

Das Planetarium der Wiener Volkshochschulen präsentiert modernste Projektionstechnik und lädt am Pfingstmontag mit einem speziellen Angebot zur Wiedereröffnung

Wien (OTS) - „Wir feiern als Großplanetarium Premiere: Unsere Projektionstechnik wurde mit LED-Lampen hochgerüstet. Damit können wir unserem Publikum das Universum in noch brillanteren Farben präsentieren. Im Moment verfügen nur zwei Großplanetarien auf der Welt über diese Technik“, freut sich Werner Gruber, Direktor des Planetariums Wien.

Wir sperren auf

„Zur Premiere bietet das Planetarium seinen Kund*innen ein ganz spezielles Angebot: Mit einer Klopapierrolle (egal ob 2- oder 3-lagig) oder einer Packung Nudeln, die vom Lockdown übriggeblieben sind, gibt es am Pfingstmontag, den 24.5.2021, gratis Eintritt“, so Werner Gruber weiter. Natürlich unter Einhaltung der so genannten „3-G Regel“ (geimpft – getestet – genesen) und allen vorgeschriebenen Sicherheitsauflagen. Eine Online-Reservierung unter www.vhs.a/planetarium ist daher notwendig. Das gesammelte Toilettenpapier und die Nudeln werden Hilfsorganisationen gespendet.

LED-Projektoren: Brillantere Farben und schonend für die Umwelt

Bisher wurden die Projektoren im Planetarium Wien mit konventionellen Lampen betrieben. Dies führte zu starker Abwärme und hohen Wartungskosten. Im Bereich der Blautöne des Lichtes gab es Mängel. Nun wurden diese Lampen von den Wiener Volkshochschulen durch moderne LEDs ersetzt, die praktisch keine Wartung mehr benötigen, kaum Wärme produzieren und die Farben des Universums natürlicher darstellen. Damit erhalten Besucher*innen nicht nur ein schöneres Wissenserlebnis, sondern die Neuerungen tragen auch zum Umweltschutz bei. Der Stromverbrauch ist bedeutend geringer und es fällt auch kein Abfall mehr an.

Das Planetarium Wien bietet am Fuße des Riesenrades den schönsten Blick auf die Sterne – und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit, egal ob es regnet oder die Sonne scheint. Besucher*innen sind herzlich eingeladen, sich von der neuen Brillanz des Weltraums selbst zu überzeugen.

Factbox:

Wann: 24.5.2021

Wo: Planetarium Wien (2., Oswald-Thomas-Platz 1)

Das Planetarium Wien ist eine Einrichtung der Wiener Volkshochschulen GmbH

Eintritt: frei

Weitere Informationen und das komplette Programm unter www.vhs.at/planetarium

Rückfragen & Kontakt:

Werner Gruber

Direktor des Planetariums Wien,

Kuffner- und Uraniasternwarte

Werner.gruber @ vhs.at

Tel.: 0676 312 66 34