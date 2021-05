Estlands Präsidentin Kaljulaid und Bundespräsident Van der Bellen diskutieren im Haus der EU

Die Debatte am 27. Mai, um 10.30 Uhr, kann ausschließlich im Internet verfolgt werden. Im Zentrum stehen die dringlichen Herausforderungen für Europa und Antworten darauf.

Wien (OTS) - Wie stellen sich die nächsten dringlichen Herausforderungen, mit denen Europa nach der Corona-Pandemie konfrontiert sein wird, aus den Blickwinkeln von Österreich und Estland dar? Und was braucht es, um sie gemeinsam zu bewältigen? Das ist Thema einer Diskussion zwischen der estnischen Präsidentin Kersti Kaljulaid – sie ist kommende Woche auf Staatsbesuch in Österreich – und Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Haus der Europäischen Union. Die Debatte findet am Donnerstag, 27. Mai, von 10.30-11.15 Uhr statt. Martin Selmayr, Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich, moderiert. Das Gespräch der Präsidenten wird auf YouTube und Facebook live übertragen, es kann ausschließlich im Internet verfolgt werden.

Auf Basis ihrer langjährigen politischen Erfahrung werden die beiden Staatsoberhäupter ihre persönlichen Ansichten und Visionen zur Zukunft Europas teilen und u.a. folgende Fragen diskutieren:

Hat die Pandemie die Europäische Union gestärkt oder geschwächt?

Ist die EU gut darauf vorbereitet, eine Vorreiterrolle beim digitalen und ökologischen Wandel einzunehmen? Oder werden Europas Wettbewerber schneller und besser sein?

Sind die USA wieder voll zurück als Europas engster Verbündeter oder/und muss die EU eine stärkere Rolle auf der Weltbühne einnehmen?

Ist Europa als Kontinent bereit, nicht nur mit Wettbewerbern, sondern auch mit systemischen Rivalen umzugehen, insbesondere mit Russland und China?



Die Präsidentin und der Bundespräsident werden zudem erörtern, welchen Einfluss und welche Rolle kleinere Nationen in der EU haben können und sollten – und wie diese mit Populismus umgehen. Auch die Frage, ob dies jetzt der Moment für schrittweise oder gar grundlegende Reformen der Europäischen Union ist, wird zur Sprache kommen.

Die Debatte findet auf Englisch statt. Bürgerinnen und Bürger können sich über Facebook beteiligen und Fragen stellen (siehe untenstehende Links).

