Das neue ORF-„Formel 1 Motorhome“ beim „Hubschrauberfliegen im Wohnzimmer“

Mit Hausleitner, Wurz, Steiner und Habsburg – Fan-Fragen und Hintergrund-Infos via @orfmotorhome auf Instragram

Wien (OTS) - Monaco ist jener Formel-1-GP im Jahr mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, dass das Safety-Car ausrücken muss – die liegt im Fürstentum bei über 80 Prozent. Niki Lauda prägte dazu die Metapher vom „Hubschrauberfliegen im Wohnzimmer“. Dies bedeutet, dass es für die Renn-Kommentatoren Ernst Hausleitner und Alexander Wurz sowie für die Expertin Bianca Steiner und den Experten Ferdinand Habsburg im „Formel 1 Motorhome“ am Sonntag, dem 23. Mai, um 17.15 Uhr in ORF 1 jede Menge zu analysieren geben wird. Ein Rennen, dass auch die Zuseher/innen immer wieder sehr bewegt – daher könnte es auch auf dem erfolgreichen Instagram-Kanal @orfmotorhome hoch hergehen. Bianca Steiner wird eine Vielzahl der Zuseherfragen live in der Sendung aufgreifen, während Ferdinand Habsburg die rennentscheidenden Szenen am Analyse-Tool aufbereitet.

Das neue Magazin „Formel 1 Motorhome“ wird auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) österreichweit als Live-Stream und als Video on Demand bereitgestellt.

