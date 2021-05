MOSTLY AI als einer der besten Arbeitgeber Österreichs gekürt

Das AI-Start-up aus Wien gewinnt in der Kategorie 20-49 Mitarbeiter bei “Österreichs Beste Arbeitgeber” den 3. Platz

Wien (OTS) - Sich als einer der attraktivsten Arbeitgeber in Österreich zu positionieren, hat sich MOSTLY AI schon früh auf die Fahnen geschrieben. Diesem ambitionierten Ziel ist das 2017 gegründete Technologie-Unternehmen in Wien, das sich auf Datenanonymisierung durch AI-generierte synthetische Daten spezialisiert hat, nun gerade einen großen Schritt näher gekommen: Es wurde bei “Österreichs Beste Arbeitgeber 2021” in der Kategorie 20-49 Mitarbeiter in die Top 3 gewählt.

Bei dem jährlichen Wettbewerb werden die Gewinner durch die Befragung der Mitarbeiter ermittelt, in diesem Jahr insgesamt 20.000 Mitarbeiter der teilnehmenden Unternehmen. Ziel der Initiative ist es, vertrauensbasierte, leistungsfähige Arbeitsplatzkulturen zu identifizieren, aufzubauen und sichtbar zu machen.

“Als ein Start-up, das mit seinen innovativen AI-Lösungen es Kunden weltweit erlaubt, Kundenverhaltensdaten ohne Informationsverlust zu anonymisieren, sind wir sehr stolz, in den ausgewählten Kreis der besten Arbeitgeber in Österreich aufgenommen worden zu sein” sagt Dr. Tobias Hann, CEO MOSTLY AI. “Unsere Mitarbeiter sind das A und O unseres Erfolges, und wir wissen, dass sie tagtäglich vor große Herausforderungen gestellt werden. Daher ist es gerade in Zeiten von Corona immens wichtig, größtmöglichste Flexibilität und viele unterstützende Leistungen im Arbeitsalltag zu bieten. Diese Auszeichnung ist der Beweis, dass wir auf dem richtigen Weg sind.”

MOSTLY AI hat derzeit 38 Mitarbeiter aus 17 Nationen und ist weiterhin auf Wachstumskurs. Die Top 3-Platzierung bei “Österreichs Beste Arbeitgeber 2021” wird dem Unternehmen zusätzlichen Rückenwind bei der Suche nach den besten Talenten im Markt geben.

Rückfragen & Kontakt:

MOSTLY AI

Sabine Klisch

VP Global Marketing

sabine.klisch @ mostly.ai

Mobil: 06648246417

https://mostly.ai/