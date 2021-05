AVISO: Gewerkschafts-Protest am 27.5. - Kindergarten-Personal singt Minister Faßmann ein Lied

Kundgebung vor dem Bildungsministerium mit ElementarpädagogInnen und GewerkschaftsvertreterInnen

Wien (OTS) - Am 27.5.2021 um 9:30 Uhr versammeln sich Beschäftigte aus den ersten Bildungseinrichtungen und GewerkschaftsvertreterInnen vor dem Bildungsministerium am Minoritenplatz 5, um gegen den Ausschluss aus dem Beirat für Elementarpädagogik zu demonstrieren. In diesem Gremium werden wichtige Weichen für die rund 61.500 Beschäftigten in den Kindergärten und Horten gestellt. Beschäftigte und GewerkschafterInnen singen nun Bildungsminister Heinz Faßmann ihre Anliegen vor.

VertreterInnen von younion_Die Daseinsgewerkschaft, VIDA, GPA und ÖGB Frauen sowie ElementarpädagogInnen stehen für Medienanfragen gerne bereit.

Bei Schlechtwetter wird der Protest um einige Tage verschoben.

Datum: 27.5.2021, 9:30 – 10:30 Uhr

Ort: Bildungsministerium, Minoritenplatz 5, 1010 Wien

Rückfragen & Kontakt:

younion _ Die Daseinsgewerkschaft

Referat für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

T: +43 1 313 16 83615

M: presse @ younion.at

www.younion.at