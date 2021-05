GLOBAL 2000 Fotowettbewerb mit prominenter Unterstützung: Wer hat den artenreichsten Garten Österreichs?

Die GLOBAL 2000-Initiative "Nationalpark Garten" ruft wieder zum österreichweiten Artenvielfalts-Fotowettbewerb auf

Wien (OTS) - Passend zum Internationalen Tag der Artenvielfalt am Samstag startet GLOBAL 2000 nun schon zum dritten Mal die Suche nach dem artenreichsten Garten Österreichs: Beim "Nationalpark Garten-Fotowettbewerb" - mit freundlicher Unterstützung von Radio 88.6 - wird auch dieses Jahr wieder der artenreichste Garten Österreichs gesucht und von einer fachkundigen Jury bewertet und gekürt.

Alle Hobby-GärtnerInnen, die ihre Grünflächen naturnah gestalten und so mit ihren Gärten und Balkonen zum Artenschutz in Österreich beitragen und zahlreichen Lebewesen eine Heimat bieten, sind dazu eingeladen, auch diesmal wieder am Wettbewerb teilzunehmen.

Mitmachen können alle, die ihren Garten, ihren Balkon oder ihre Fensterbretter in ein Naturparadies verwandeln haben und somit die Artenvielfalt in Österreich fördern.

Wer seine Grünfläche bereits als Nationalpark Garten eingetragen hat, kann in dem Zeitraum vom 22. Mai bis 14. Juni ganz einfach ein neues Foto hochladen und ist somit auch mit dabei.

Garteln und Fotografieren für die Artenvielfalt

"Nachdem in den letzten beiden Jahren bereits so viele wunderbare Fotos von Vielfalts-Gärten und Balkonen eingereicht wurden, freuen wir uns schon sehr auf die diesjährigen Bilder. Jeder einzelne Beitrag ist ein Beleg für den wertschätzenden Umgang der Nationalpark Garten-GärtnerInnen mit der Natur und zeigt die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten von privaten Naturräumen." freut sich Dominik Linhard, Biologe bei GLOBAL 2000.

Der Nationalpark Garten Fotowettbewerb: Teilnahme und Gewinne

Alle Bilder, die von 22. Mai bis 14. Juni auf https://www.global2000.at/news/nationalpark-garten-fotowettbewerb hochgeladen werden, nehmen am Bewerb teil. Im Anschluss tagt die Jury aus Bio-Gärtner Karl Ploberger, Tierschutz-Journalistin Maggie Entenfellner, Sänger und Hobbygärtner Roman Gregory, ExpertInnen von GLOBAL 2000 und Rosmarie Suppan, der Gewinnerin des Nationalpark Garten-Fotowettbewerbs 2019. Die Jury wird sorgfältig abwägen, welches kleine Pflanzenparadies denn nun am meisten zur so wichtigen Artenvielfalt beiträgt. Neben dem Spaß an der Sache winken der Gewinnerin oder dem Gewinner - sowie noch vielen auf den Plätzen dahinter - viele schöne Preise.

Der Hauptpreis ist ein Wochenende für 2 in der Villa Sonnwend im Nationalpark Kalkalpen (www.kalkalpen.at)!

Darüber hinaus gibt es noch interessante Bücher und andere, tolle Preise zu gewinnen! Am 6.Juli werden alle GewinnerInnen bekannt gegeben.

Der wohl bekannteste Bio-Gärtner Österreichs, Karl Ploberger, freut sich auf zahlreiche TeilnehmerInnen: „Jeder Garten ist auch ein kleines Stück Natur. Und je natürlicher man einen Garten belässt, umso wertvoller ist er für die Artenvielfalt. Jeder Quadratmeter wilder Garten ist ein wichtiges Zuhause für Schmetterlinge, Bienen und viele andere Lebewesen. Jeder Quadratmeter zählt und ist wertvoll. Daher unterstütze ich sehr gerne das Projekt Nationalpark Garten von GLOBAL 2000. Ich freue mich schon sehr auf viele tolle Fotos!“

Alle Infos zum Fotowettbewerb, zum Upload der Bilder und zur Initiative Nationalpark Garten findet man hier:

http://www.global2000.at/news/nationalpark-garten-fotowettbewerb

Die Gewinnerbilder des Vorjahrs:

https://www.global2000.at/news/gewinner-nationalpark-garten-fotowettbewerb-2020

Die Initiative Nationalpark Garten

Die Initiative Nationalpark Garten wurde 2019 gestartet und verfolgt das Ziel, ein landesweites Netzwerk an naturbelassenen und vielfältigen Gärten, Balkonen und anderen Grünflächen zu schaffen, um der Artenvielfalt eine Heimat zu bieten. Durch Pestizide und Kunstdünger werden viele Nahrungsquellen der Tiere zerstört und das Überleben für die Nützlinge schwierig. Deshalb sind einige wichtige Kriterien zu beachten: keine Pestizide, keinen Kunstdünger, keine torfhaltige Erde zu verwenden. Außerdem sollte für Pflanzenvielfalt gesorgt werden, die Nahrungsangebote und Lebensräume für Tiere schafft. Wenn viele kleine Gärten unter Schutz stehen, ergibt das im Verbund ein riesiges Naturparadies, welches sich über ganz Österreich zieht und somit den Erhalt der Artenvielfalt stärkt. Heuer haben wir bereits 3,2 Millionen m² Nationalpark Garten-Fläche erreicht.

