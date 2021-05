Ungebrochenes Interesse an WU-Bachelorstudium: alle Aufnahmeverfahren gestartet

Wenn sich zukünftige Studierende bewusst mit ihrer Studienwahl und den Inhalten auseinandersetzen, hat das natürlich positive Effekte. Wir haben in der Vergangenheit bemerkt, dass die Aufnahmeverfahren an der WU dazu führen, dass die Prüfungsaktivität innerhalb eines Studiums steigt und der Drop-out fällt“ WU-Rektorin Edeltraud Hanappi-Egger

Wien (OTS) - Am 17. Mai endete an der WU die Registrierungsfrist für die Aufnahmeverfahren der drei Bachelorstudien Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Business and Economics und Wirtschaftsrecht. Auch 2021 war die Nachfrage nach einem WU-Studium ungebremst hoch. Bei allen drei Bachelorstudien überschreiten die gültigen Registrierungen die verfügbaren Platzzahlen klar. Die jeweiligen Aufnahmeverfahren werden daher gestartet.

Für das Bachelorstudium Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (WiSo) gab es heuer 3.916 gültige Anmeldungen für 2.703 Plätze. Das sind ungefähr gleich viele Registrierungen wie im letzten Jahr. Auch für Wirtschaftsrecht (WiRe), der Kombination aus Wirtschaft und Jus, die an der WU angeboten wird, haben sich 1.595 Personen für die 870 verfügbaren Plätze registriert. Auch das entspricht den Vorjahrszahlen. Ebenso großes Interesse gibt es für das englischsprachige Bachelorstudium Business and Economics (BBE). Mit 2.068 Bewerbungen für 240 Plätze ist die Nachfrage erneut angestiegen und übersteigt erstmals die 2.000er Marke. Knapp 70 Prozent der registrierten Personen für dieses Studium stammen nicht aus Österreich.

Hohes Interesse spricht für Qualität

Rektorin Edeltraud Hanappi-Egger zeigt sich erfreut über das hohe Interesse an einem WU-Studium: „Für uns ist die ungebremste Nachfrage ein schönes Zeichen, denn sie spricht für die Bekanntheit und die Qualität unserer wirtschafts- und rechtswissenschaftlichen Studien und das vor allem über die Landesgrenzen hinweg“. Das Beispiel der WU zeigt außerdem, dass Aufnahmeverfahren keineswegs eine abschreckende Wirkung haben, sondern sogar positive Auswirkungen auf den Studienverlauf haben können. „Wenn sich zukünftige Studierende bewusst mit ihrer Studienwahl und den Inhalten auseinandersetzen, hat das natürlich positive Effekte. Wir haben in der Vergangenheit bemerkt, dass die Aufnahmeverfahren an der WU dazu führen, dass die Prüfungsaktivität innerhalb eines Studiums steigt und der Drop-out fällt“ und die Rektorin ergänzt weiter „Wir freuen uns sehr auf unsere zukünftigen Studierenden und wollen ihnen trotz der anhaltenden coronabedingten Abstandsregeln Universitätsfeeling vermitteln. Dafür haben wir Begrüßungsevents geplant und auch die Einführungslehrveranstaltungen sind wie im letzten Jahr mit persönlicher Anwesenheit im Austria Center geplant“.

Nächste Deadline: 31. Mai

Der Großteil hat das Online-Self-Assessment bereits absolviert, alle Übrigen haben noch bis 31. Mai Zeit, dies zu erledigen sowie im Falle von BBE zusätzlich ein Motivation Statement abzugeben. Für WiSo und WiRe findet aufgrund der Corona-Situation auch heuer keine Aufnahmeprüfung statt. Stattdessen ist zwischen 3. und 25. Juni Zeit, eine schriftliche Aufgabenstellung für WiSo oder ein Essay für WiRe abzugeben. Für BBE findet die Aufnahmeprüfung am 6. Juli statt, allerdings wird diese aufgrund der hohen Internationalität der Bewerbungen online abgewickelt.

Timeline für Bachelorstudium

Bis 31.5: Online-Self-Assessments (WiSo/BBE/WiRe) & Abgabe Motivation Statement (nur BBE)

Nach 31.5: Information, ob Stufe 2 stattfindet

Wenn Stufe 2 gestartet wird:

3.-25.6.: schriftliche Aufgabenstellungen (WiSo) oder Essay (WiRe)

6.7: Aufnahmeprüfung (BBE)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftsuniversität Wien

Mag. Cornelia Moll

Pressesprecherin

+43 1 31336-4977

cornelia.moll @ wu.ac.at

https://www.wu.ac.at/presse/