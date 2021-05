Ein kurzer Rückblick: „Tag der Weiterbildung“ – virtuell (20. Mai 2021)

Weiterbildung als #Mutmacher

Die Ergebnisse der Weiterbildungsstudie zeigen Trends auf Basis von 500 HR-Experten und sind ein Kompass für HR-Arbeit. Aktuell stehen neue Skills wie IT, Technik, Führung, Zusammenarbeit und Krisenfestigkeit am Trainingsplan Mag. Christian Bayer 1/3

Der Tag der Weiterbildung hat gezeigt, dass Weiterbildung ein #Mutmacher ist. Mit Weiterbildung können wir Krisen bewältigen und Chancen nützen! Mag. Christian Bayer 2/3

Es herrscht wieder Aufbruchsstimmung und Weiterbildung ist eine der wichtigsten Säulen für die Zukunft Mag. Martin Röhsner 3/3

Wien (OTS) - Mit einem ONLINE LIVESTREAM aus dem Stadion des SK RAPID fand der 13. „Tag der Weiterbildung“ bereits zum 2. Mal, aufgrund der aktuellen Situation, in einem virtuellen Raum mit rund 200 TeilnehmerInnen statt. „Der Tag der Weiterbildung hat gezeigt, dass Weiterbildung ein #Mutmacher ist. Mit Weiterbildung können wir Krisen bewältigen und Chancen nützen!“ so Mag. Christian Bayer, Obmann der Plattform für berufsbezogene Erwachsenenbildung.

Mit den Ergebnissen der aktuellen Weiterbildungsstudie 2021 wurde der heurige „Tag der Weiterbildung“, unter dem Ehrenschutz von Bundespräsident Univ.-Prof. Dr. Alexander Van der Bellen eröffnet. Weiterbildung gewinnt in Krisenzeiten immer mehr an Bedeutung, so die zentrale Botschaft der aktuellen Weiterbildungsstudie, die von Mag.a Ulli RÖHSNER (MAKAM Research) präsentiert wurde.

Weiterbildungsstudie 2021: Trends im Überblick

Die Bereitschaft mehr in Weiterbildung zu investieren, hat sich auf einem hohen Niveau eingependelt

Trainings im Bereich Management und Unternehmensführung gewinnen stark an Bedeutung.

New Work, das vor allem für Individualität, Selbstständigkeit & Eigenverantwortung steht, erfordert neue Schlüsselkompetenzen nicht nur aller MitarbeiterInnen, sondern auch der Führungsebenen.

Die Notwendigkeit einer starken Führung scheint für das Bedürfnis nach Stabilität wichtiger denn je zu sein.

Das reine Präsenztraining ist am effektivsten, wird aber zugunsten digitaler Lernformate stark verdrängt.

Fast alle Unternehmen sehen in innovativen digitalen Lernformaten Zukunftspotenzial.

Hier geht es zum Download der präsentierten Studienergebnisse!

Seit 13 Jahren beauftragt die Plattform die jährliche Weiterbildungsstudie. „Die Ergebnisse der Weiterbildungsstudie zeigen Trends auf Basis von 500 HR-Experten und sind ein Kompass für HR-Arbeit. Aktuell stehen neue Skills wie IT, Technik, Führung, Zusammenarbeit und Krisenfestigkeit am Trainingsplan“ , resümiert Mag. Christian Bayer, Obmann der Plattform für berufsbezogene Erwachsenenbildung.

In seiner Keynote gewährte anschließend der Geschäftsführer des SK Rapid, Christoph Peschek, spannende Einblicke in die Welt des SK Rapid mit dem thematischen Fokus auf Weiterbildung – ein Leben lang.

Diskussion: „Wo sind die #MutmacherInnen?“

Wie kann Weiterbildung in diesen herausfordernden Zeiten ein #Mutmacher sein? In der Diskussionsrunde gewährten die ExpertInnen Einblicke in ihre Erfahrungen der letzten Monate und zeigten ihre Strategien auf. „Es herrscht wieder Aufbruchsstimmung und Weiterbildung ist eine der wichtigsten Säulen für die Zukunft“ , resümiert Mag. Martin Röhsner, stv. Obmann der Plattform für berufsbezogene Erwachsenenbildung, der die Diskussionsrunde moderiert hat.

In einem Experten-Panel diskutierten

Mag.a Sindy AMADEI (CEO, HR Inside Summit)

Katharina BÖHM, MSc (Director Human Resources Jeld-Wen CE)

Dipl.-Päd.in Mag.a Ute FUCHS (Diskurs-Mensch)

MMag. Gerald DIPPLINGER (Partner PwC Österreich)

Mag. Christoph NEUMAYER (Generalsekretär Industriellenvereinigung)

Christoph PESCHEK (SK RAPID Wien)



Plattform für berufsbezogene Erwachsenenbildung

Die Plattform für berufsbezogene Erwachsenenbildung ist ein Verein bestehend aus den führenden privaten Anbietern berufs- und wirtschaftsbezogener Aus- und Weiterbildung:

