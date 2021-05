Seriensieger: Lidl Österreich zum achten Mal ein "Great Place to Work"

Auszeichnung als einer der besten Arbeitgeber Österreichs

Salzburg (OTS) - Lidl Österreich zählt bereits zum achten Mal in Folge zu den besten Arbeitgebern im Land. Der begehrte „Great Place to Work“-Award steht für eine wertschätzende Unternehmenskultur, attraktive Arbeitsbedingungen und ist eine Auszeichnung direkt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Bereits zum achten Mal in Folge gehört Lidl Österreich zu den besten Arbeitgebern im Land. Über 2.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mittels freiwilliger und anonymer Vollbefragung Lidl Österreich als Arbeitgeber bewertet und zu mehr als 60 Fragen rund um zentrale Arbeitsplatzthemen eine Rückmeldung gegeben. Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung, freut sich über die erneute Auszeichnung: „Das vergangene Jahr war gerade im Lebensmittelhandel noch herausfordernder. Dass sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trotzdem am Arbeitsplatz wohlfühlen, ist vor allem eine Teamleistung. Wir als Unternehmen versuchen gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Den Unterschied machen aber letztlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst. Dafür sagen wir aufrichtig Danke! Wir sind stolz auf unser Team und diese neuerliche Auszeichnung."

Auch Doris Palz, Geschäftsführerin von Great Place to Work, gratuliert Lidl Österreich zur Auszeichnung: „Die Pandemie lehrt uns, dass Sicherheit und sich auf einander verlassen können, stark an Bedeutung gewonnen haben. Arbeitgeber, die während dieser Zeit die Beziehung zu ihren Mitarbeitenden gepflegt haben und proaktiv das Feedback von Mitarbeitenden eingeholt haben, bekommen viel zurück: Loyalität und Vertrauen auf die gemeinsame Zukunft. Herzlichen Glückwunsch – das Mitarbeiter-Feedback beweist erneut: Lidl Österreich ist für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Great Place to Work. Mit der Auszeichnung als ‚Österreichs Bester Arbeitgeber 2021‘ bekommt die Lidl-Vertrauenskultur einmal mehr Sichtbarkeit.“

Arbeiten bei Lidl Österreich

Mit über 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist Lidl Österreich als Arbeitgeber eine relevante Größe im Land. Allein 2020 wurden 500 neue Jobs geschaffen und erst kürzlich die Bezahlung der Mindestlöhne um bis zu 14 % erhöht. „Das Besondere an dieser Auszeichnung ist, dass sie eine Bestätigung durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist. Es zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und die Menschen gerne bei uns arbeiten. Dafür geben wir jeden Tag unser Bestes,“ so Martin Wollmann, Geschäftsleiter Personal bei Lidl Österreich. Dazu zählt beispielsweise auch die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben. „Gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir dafür bereits über 70 Maßnahmen umgesetzt – vom Sabbatical über eine Wiedereingliederungsteilzeit bis hin zur Altersteilzeit. Auch in Zukunft ist einiges geplant, wie der Ausbau des mobilen Arbeitens oder ein umfassendes Karenzmanagement“, so Wollmann.

Lidl Österreich hat als Arbeitgeber viel zu bieten:



Überdurchschnittliche Bezahlung (mind. 11,50 bzw. 12,00 Euro pro Stunde)

Minutengenaue Zeiterfassung

Individuelle Aus- und Weiterbildung

Lebendige interne Kommunikation

Wiedereingliederungsteilzeit

Altersteilzeit

Bildungskarenz und -teilzeit

Freiwillige Karenzverlängerung

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Sabbatical

Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Privatleben

Familienfreundliche Teilzeitmodelle

