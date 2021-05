Siemens Healthineers gibt CE-Zertifizierung für die Selbsttest-Version des CLINITEST Rapid COVID-19 Antigentests bekannt

Wien (OTS) - Siemens Healthineers hat bekannt gegeben, dass der CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen-Selbsttest (1) die CE-Zertifizierung für unbeaufsichtigte Selbsttests durch Laien ab zwölf Jahren erhalten hat. Der Nasenabstrich-Test kann als Selbsttest von symptomatischen oder asymptomatischen Personen ab zwölf Jahren eingesetzt werden. Bei Kindern unter zwölf Jahren muss der Test von Erwachsenen oder unter deren Aufsicht durchgeführt werden. Der CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen-Selbsttest ist in Packungen mit einem, fünf und 20 Tests erhältlich. Zusätzlich sind zwei Konfigurationen mit einer Mehrweg-Testpufferflasche oder mit bereits vorgefüllten Teströhrchen für die Packungen mit fünf und zwanzig Tests verfügbar. Je nach vorgesehenem Verwendungszweck tragen diese unterschiedlichen Konfigurationen zu einer einfachen und sicheren Anwendung des Tests bei.

„Der CLINITEST COVID-19-Antigen-Schnelltest ist einer der ersten CE-gekennzeichneten Tests für den persönlichen Gebrauch. Er macht Informationen über eine mögliche Infektion mit COVID-19 ohne lange Wartezeiten für eine breite Öffentlichkeit verfügbar. Siemens Healthineers bietet bereits eine Vielzahl von qualitativ hochwertigen COVID-19-Tests für unterschiedliche Testbedürfnisse und diese Option macht das Testen nun für eine größere Anzahl von Menschen noch bequemer", sagte Christoph Pedain, Leiter des Bereichs Point of Care Diagnostics bei Siemens Healthineers.

Der CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test hat eine Sensitivität von 97,25 Prozent und eine Spezifität von 100 Prozent (im Vergleich zu einer PCR- oder Nukleinsäure-Nachweismethode) und liefert Ergebnisse in 15 Minuten. Das einfache Verfahren von der Entnahme eines Nasenabstrichs bis zum Erhalt eines Ergebnisses wird in der Gebrauchsanweisung verständlich beschrieben: Nach der Entnahme eines Abstrichs aus beiden Nasenlöchern wird das Abstrichstäbchen in einer Reagenz ausgewaschen, um ein spezifisches Protein im Inneren des SARS-CoV-2-Virus detektierbar zu machen. Die Probenflüssigkeit wird dann auf die Testkassette getropft und nach 15 Minuten ist das Ergebnis sichtbar. Die Position und die Anzahl der Linien zeigen deutlich an, ob der Test positiv oder negativ ist.

(1) Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Land. Vertrieben von Siemens Healthineers.

Rückfragen & Kontakt:

Diese und weitere Pressemeldungen finden Sie zum Download unter:

https://www.siemens-healthineers.com/at/press-room/pressemeldungen



Weitere Informationen zum Thema unter:

CLINITEST® Rapid COVID-19 Self-Test (siemens-healthineers.com).



Ansprechpartner für Journalisten

Siemens Healthcare Diagnostics GmbH

Dominique Schwarz

Tel.: +43 664 80117 37766; E-Mail: dominique.schwarz @ siemens-healthineers.com



Folgen Sie dem Presse-Team auf Twitter:

https://twitter.com/siemenshealthpr