ORF beim Hypomeeting in Götzis

Mit gläsernem Studio von ORF Radio Vorarlberg und ORF SPORT + beim Weltklasse-Leichtathletik-Wochenende live im Möslestadion

Wien (OTS) - Am 29. und 30. Mai 2021 blickt die Sportwelt gebannt nach Vorarlberg, wenn nach zweijähriger Pause in Götzis das internationale Hypo-Mehrkampfmeeting seine 46. Auflage erlebt.

Weltklasse-Starterfeld

Im Zehnkampf wird ein Duell zwischen dem fünffachen Götzis-Sieger Damian Warner aus Kanada und dem deutschen Weltmeister Niklas Kaul erwartet. Dagegen präsentiert sich das Feld der Siebenkämpferinnen auch an der Spitze so ausgeglichen wie nie zuvor. Dazu werfen auch die Olympischen Sommerspiele ihren Schatten voraus, denn für viele Aktive geht es im Möslestadion noch um das Limit für Tokio 2021.

ORF Radio Vorarlberg live aus Götzis

ORF Radio Vorarlberg ist mittendrin bei Vorarlbergs bedeutendster Sportveranstaltung und sendet heuer bereits am Freitag, 28. Mai, ab 9.00 Uhr aus dem gläsernen Studio, wenn die „Königinnen und Könige der Leichtathletik“ ihr Abschlusstraining absolvieren und ihre Pressekonferenz abhalten. Am Samstag, 29. Mai, startet die Live-Sendung um 10.00 Uhr, am Sonntag, 30. Mai, um 11.00 Uhr. Als Moderatoren führen Christian Suter und Roman Neugebauer durchs Programm. Sport-Reporter Thomas Österle verfolgt die sportlichen Wettkämpfe hautnah. Nicole Oberhauser beleuchtet Hintergründe und hört sich bei den coronabedingt nur 500 zugelassenen Fans um.

Packende Bilder im ORF-TV und auf vorarlberg.ORF.at

An beiden Wettkampftagen ist ORF SPORT+ durchgehend live on air: Am 29. Mai von 10.55 bis 18.30 Uhr und am 30. Mai von 9.55 bis 18.30 Uhr. Thomas König überträgt den Zehnkampf der Männer, Dietmar Wolff den Siebenkampf der Damen. Moderator und Interviewer ist Andreas Blum.

Von den beiden Wettkampftagen berichtet auch die TV-Sendung „Vorarlberg heute“ um 19.00 Uhr in ORF 2 umfassend. Die besten Fotos und kompakte Infos gibt es online unter vorarlberg.ORF.at.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Wenn im Herzen Vorarlbergs in Götzis die Weltbesten der Leichtathletik um Punkte, Meter und Sekunden kämpfen, sind wir natürlich multimedial am Geschehen mit allen unseren Kanälen in Radio, Fernsehen, online und Social Media mit dabei und berichten regional, national sowie international.“

Thomas König, Koordinator Sport ORF Vorarlberg: „In einem Olympiajahr wie heuer ist das Hypomeeting die ultimative Generalprobe. Wer im Möslestadion vorne mitmischen kann, zählt auch bei den Sommerspielen in Tokio zum engsten Favoritenkreis. Und wer sich erst noch für Olympia qualifizieren muss, hat nirgendwo bessere Chancen als in Götzis.“

Alexandra Giesinger, OK-Präsidentin Hypomeeting Götzis: „Dank ORF bringen wir unsere Weltklasse-Athletinnen und -Athleten aus dem Möslestadion in Götzis einem ganz großen Publikum näher. Wir freuen uns auf spannende Bewerbe, Top-Stimmung und vielleicht sogar neue Rekorde!“

