Abschied von Alexander Bisenz

St.Pölten (OTS) - Abschied von Alexander Bisenz

Kabarettist Alexander Bisenz wird am Freitag, den 28. Mai in St. Pölten beigesetzt. Fans und Wegbegleiter haben die Möglichkeit, sich von 9 bis 13 Uhr in der Zeremonienhalle 2 am Hauptfriedhof St. Pölten persönlich in Stille zu verabschieden und ins Kondolenzbuch einzutragen. Aufgrund der pandemiebedingten Sicherheitsmaßnahmen ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Im Sinne des Verstorbenen bittet Alexander Bisenz junior von Blumen- und Kranzspenden abzusehen und den dafür gedachten Betrag einem karitativen Zweck zu widmen – eine Spendenmöglichkeit befindet sich in der Zeremonienhalle.

Um 14 Uhr findet das Begräbnis im Kreis aus Familie und Freunden statt.

Alexander Bisenz verstarb am 16. Mai im Alter von 59 Jahren. Große Beliebtheit erlangte er durch die Kunstfigur Alfred Wurbala. 2017 feierte er sein 40-jähriges Bühnenjubiläum. Zugleich war der St. Pöltner Künstler auch als Maler aktiv.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen & Kontakt:

ehemaliges Bisenz-Management

Albin Wegerbauer

awmarketing @ icloud.com

0664/3020500

www.bisenz.at