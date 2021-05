ORF III am Freitag: „So ein Theater“-Doppel mit Mareceks Kammerspiel-Inszenierung von „Das lebenslängliche Kind“

Außerdem: Franz Molnárs Salonkomödie „Der Schwan“ aus dem Theater in der Josefstadt

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Freitag, dem 21. Mai 2021, ab 20.15 Uhr einen zweiteiligen Theaterabend mit Komödien aus den Wiener Kammerspielen und dem Theater in der Josefstadt. Mit dabei u. a. Franz Stoß, Heinz Marecek, Kurt Sobotka und Elfriede Ott. Am Morgen gibt „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr) einen umfassenden Nachrichtenüberblick.

Zum Auftakt des ORF-III-Bühnenabends steht „So ein Theater: Das lebenslängliche Kind“ (20.15 Uhr), ein Lustspiel von Robert Neuner nach dem Kästner-Roman „Drei Männer im Schnee“, auf dem Programm. In der Inszenierung von Heinz Marecek aus den Kammerspielen 1986 sind in den Hauptrollen u. a. der Regisseur selbst, Franz Stoß, Elfriede Ott und Kurt Sobotka zu sehen. Der arbeitslose Werbemann Dr. Paul Scheinpflug (Marecek) und der Millionär Konrad Lehmann (Stoß) gewinnen beide beim Preisausschreiben der Lehmann-Werke einen Aufenthalt in einem Hochgebirgs-Luxushotel. Lehmann will als Herr Müller auftreten, um herauszufinden, „wie man als armer Mann behandelt wird“.

Danach folgt Franz Molnárs Salonkomödie „Der Schwan“ (22.15 Uhr) in einer Inszenierung von Hans Jaray, die 1982 im Theater in der Josefstadt aufgezeichnet wurde. Beatrix (Susanne Almassy), die Witwe eines Bourbon-Herzogs, lebt mit ihren Kindern auf einem Gut in Ungarn. Sie will ihre Tochter Alexandra (Marianne Nentwich) mit dem Erzherzog Albert (Amadeus August) verheiraten. Als dieser keinen Gefallen an ihrer Tochter findet, spinnt Beatrix eine Intrige.

