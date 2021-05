FPÖ-Kunasek: „Gratulation an General Robert Brieger!“

Bestellung Briegers zum Vorsitzenden der EU Armee-Chefs ist Auszeichnung für das Bundesheer.

Graz (OTS) - Der österreichische Generalstabschef Robert Brieger wird der neue Leiter des Militärausschusses der Europäischen Union (EUMC). Der 64-Jährige ist am Mittwoch in Brüssel von den 27 EU-Staaten zum Nachfolger des italienischen Generals Claudio Graziano gewählt worden und soll sein neues Amt am 1. Juni 2022 antreten. General Brieger war in der Amtszeit von Verteidigungsminister Mario Kunasek als Stabschef des steirischen Regierungsmitglieds tätig und stieg anschließend zum Generalstabschef des Österreichischen Bundesheeres auf. „Ich möchte General Brieger zu dieser ausgesprochen verantwortungsvollen Aufgabe gratulieren. Der Generalstabschef ist ein ausgezeichneter und erfahrener Offizier und bringt zweifelsohne alle Voraussetzungen für die Ausübung dieser wichtigen Funktion mit“, so der ehemalige Verteidigungsminister Mario Kunasek. Der Freiheitliche weiter: „Es zeigt sich nun abermals, dass es die absolut richtige Entscheidung war, Robert Brieger zum Generalstabschef zu bestellen. Denn Vorsitzender aller Armee-Chefs der Europäischen Union kann man nur aus der Funktion des Generalstabschefs werden. Ich wünsche Robert Brieger für seine neue Verwendung alles Gute und viel Soldatenglück. Ich bin davon überzeugt, dass er wie in der Vergangenheit mit hoher Professionalität, Weitblick und Konsequenz seine neuen Aufgaben erfüllen wird“, so Kunasek abschließend.





