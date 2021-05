GÖD: Bundestag der Wirtschaftsverwaltung

Franz E. Lerch zum Vorsitzenden gewählt

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 19. Mai 2021, fand per Videokonferenz der Bundestag der GÖD-Bundesvertretung Wirtschaftsverwaltung statt. 49 Delegierte, die in ihrer Funktion die personellen und inhaltlichen Weichen für die kommenden fünf Jahre gestellt haben, sind Bundesbedienstete aus dem Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, dem Bundesministerium für Klimaschutz, dem Bereich Familie und des Bundesrechenzentrums.

Franz E. Lerch aus dem Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen wurde mit überwältigender Mehrheit zum Vorsitzenden gewählt. Seine Stellvertretung übernimmt Mag. Stefan Rubenz.

Die Anträge auf Verbesserungen für die Kollegenschaft wie beispielsweise im Pflegebereich naher Angehöriger, Telearbeit und Gleitzeit sowie gerechtere Entlohnung vor allem für junge Kolleginnen und Kollegen wurden alle einstimmig angenommen.

„Die Krise hat gezeigt, dass man sich in schweren Zeiten auf die Kolleginnen und Kollegen in unserem Vertretungsbereich verlassen kann“, so der neue Vorsitzende. “Hier braucht es aber Verbesserungen und neue Ideen!“

Mit dem neu bestellten Team will Franz E. Lerch die Herausforderungen einer modernen gewerkschaftlichen Vertretung meistern. „Über alle Fraktionsgrenzen hinweg und für alle von uns zu vertretenden Bereiche, werden wir bestmöglich und engagiert unseren Vertretungsauftrag wahrnehmen!“

Folgende Kolleginnen und Kollegen bilden die neue Leitung:

- Vorsitzender Franz E. Lerch

- Vorsitzender-Stellvertreter Mag. Stefan Rubenz

- Mag. Emanuel Braunegger

- Gerald Breunhölder

- Pamela Fazlic

- Mag. Irene Janisch

- Harald Kremsl

- Christian Meidl

- Dietmar Pusta

- DI Patrick Raunig

- Sabine Sachs, MSA

- Helfried Steinbrugger

Rückfragen & Kontakt:

Franz E. Lerch

Bundesvorsitzender der Gewerkschaft Wirtschaftsverwaltung

0664 222 1414

franzerhard.lerch @ my.goed.at