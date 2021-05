Einladung zum MuTh Pressegespräch am Donnerstag, 27. Mai 2021, im MuTh

Das MuTh in der Saison 2021/22

Wien (OTS) - Direktorin Elke Hesse freut sich, Ihnen ihre Pläne für die nächste Spielzeit bekanntzugeben. Der Konzertsaal am Wiener Augartenspitz wird einmal mehr zur Bühne vieler feiner Programme. Mit arrivierten Stars und aufstrebenden Talenten, die auf dem Sprung zur großen Karriere sind. Mit hochklassigen Klängen aus allen musikalischen Welten von Klassik bis Jazz, von Volksmusik bis Pop und Electro. Mit edlem Chorgesang und spannenden Gesprächsrunden, in denen aktuelle Themen erörtert werden.

MuTh Pressegespräch

Musikalische Begleitung durch Maria Radutu und Gerald Preinfalk



Anmeldungen bitte bis Mittwoch, 26. Mai 2021, unter bina.koeppl @ muth.at oder 0699 128 28 128.



Sie können an dem Pressegespräch auch per Zoom teilnehmen. Der Link zum Live-Stream wird Ihnen nach erfolgreicher Anmeldung per E-Mail zugeschickt. Das Pressegespräch wird über Facebook live übertragen.

Datum: 27.05.2021, 10:00 Uhr

Ort: MuTh, Konzertsaal am Augartenspitz

Am Augartenspitz 1, 1020 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Bina Köppl

bina.koeppl @ muth.at

+43 699 128 28 128

www.muth.at