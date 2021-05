Gold in der Höhle der Löwen

Österreichisches Studententeam holt internationalen Strategie-Preis

Linz (OTS) - Beim online ausgetragenen Wachstumstrategie-Preis Global Scaling Challenge setzten sich Studierende der Linzer Johannes Kepler Universität gegen Teams asiatischer, US-amerikanischer und britischer Top-Unis durch und holten nicht eine, sondern gleich vier Auszeichnungen, darunter den Hauptpreis „Global Winner“.

Es waren zwar nicht die „2 Millionen in 2 Minuten“ aus der beliebten Fernsehshow, sondern gerade mal 5000 Euro Preisgeld, aber der Prestigegewinn ist enorm: Studierende des Masterprogramms „Leading Innovative Organizations“ an der Johannes Kepler Uni entwickelten im Rahmen der internationalen, digital ausgetragenen Global Scaling Challenge innovative Wachstumsstrategien für junge Unternehmen im Bereich Life Science – und setzten sich gegen starke Konkurrenz durch.

13 Universitäten auf drei Kontinenten entsandten 17 Teams in einen digital ausgetragenen Wettbewerb, der zwei Zwecke verfolgte: Man wollte Studierende in aller Welt motivieren, ihre pandemiebedingte Isolation zu überwinden, sich zu vernetzen, aneinander zu messen und voneinander zu lernen – und zugleich die kommende Businessleader-Generation mit „real world problems“ konfrontieren. Ähnlich wie in „Shark Tank“, „Höhle der Löwen“ und „2 Minuten – 2 Millionen“ beurteilte eine anspruchsvolle Jury aus Risikokapitalinvestoren, Entrepreneuren und ForscherInnen die Lösungsansätze der teilnehmenden Teams.

Zu entwickeln waren Wachstumsstrategien für drei real existierende business cases im Life Science-Bereich. Einer betraf automatisiertes Wildtiermanagement, ein zweiter den Einsatz von Robotern in Reinigung und Desinfektion, ein dritter ein beschleunigtes Verfahren zur Sequenzierung von Blutproben. Eine kurze Woche hatten die Studierenden Zeit, Alleinstellungs-, Markteintritts-, Wachstums- und Finanzierungsstrategien zu entwickeln und zu einer überzeugenden Präsentation zusammenzustellen. Professor Matthias Fink, JKU, Professor Hans Landström, Universität Lund, und Serial Entrepreneur für digitale Unternehmen Albert Ortig, standen den österreichischen Teilnehmenden dabei als Mentoren zur Seite.

Das JKU-Team punktete mit ganzheitlichen, verantwortungsbewussten Wachstumsstrategien, in denen sich wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische Zielsetzungen gegenseitig befruchten. Zusammengesetzt war es aus Teilnehmern des englischsprachigen Intensiv-Masterprogrammes „Leading Innovative Organizations“, das ausgewählte Studierende in kleinen Gruppen unter Anleitung einer forschungsstarken Faculty in nur einem Jahr durch ein vollwertiges Masterstudium führt. Das anspruchsvolle Programm kann z. B. während einer Bildungskarenz absolviert werden. Matthias Fink, Professor für Innovationsmanagement an der JKU und Mitinitiator des Programms kommentiert stolz: „Die Platzierungen bei der Global Scaling Challenge sind ein außergewöhnlicher Erfolg für außergewöhnliche Studierende in einem außergewöhnlichen Masterprogramm.“

Der Award:

Global Scaling Challenge, ausgeschrieben von der Anderson School of Management an der University of New Mexico

Leader der JKU Erfolgsteams:

Sophia Kapl, Isabella Glowacz und Andrii Kryvenko

Die Mentoren:

Mag. Albert Ortig, Gründer und CEO des Digital Services Unternehmens Netural und Sponsor des Masterprogramms, Linz

Hans Landström, Professor für Entrepreneurship an der Universität Lund, Schweden

Matthias Fink, Professor für Innovationsmanagement an der Johannes Kepler Universität Linz

Das Erfolgsprogramm:

„Leading Innovative Organizations“, das einjährige, englischsprachige Intensiv-Masterprogramm der JKU, offen für österreichische und internationale BewerberInnen mit Vorstudien aller Disziplinen – von technisch-naturwissenschaftlichen über wirtschafts- und sozialwissenschaftliche und geisteswissenschaftliche Fächer bis hin zu medizinischen Ausbildungen. Die entstehende Diversität und ein exzellentes Betreuungsverhältnis ermöglichen kreative Höchstleitungen wie sie am Erfolg der Global Scaling Challenge deutlich werden. Die Bewerbungsfrist läuft jedes Jahr bis Ende Mai.

