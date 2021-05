Industrielehre: Metalltechnik-Fahrzeugbautechnik bei PALFINGER – ein Lehrberuf mit Zukunft

Der Lehrberuf Metalltechnik - Fahrzeugbautechnik bietet die besten Voraussetzungen, innerhalb der Metalltechnischen Industrie die Karriereleiter zu erklimmen.

Salzburg (OTS) - Die heimische Industrie bietet jungen Menschen eine Vielzahl attraktiver und qualitativ hochwertiger Lehrberufe. Dazu zählt zum Beispiel Metalltechnik–Fahrzeugbautechnik – einer von insgesamt 16 technischen und kaufmännischen Lehrberufen, die PALFINGER anbietet. Der weltweit führende Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen ist immer auf der Suche nach Talenten, die sich für Metall begeistern. Damit ist das Salzburger Unternehmen nicht alleine, versierte Metalltechniker sind in den Werkshallen der Fahrzeugindustrie ebenso gefragt wie in den Werkstätten der Klein- und Mittelbetriebe der Fahrzeugfertigung. Man kann sagen, dieser Beruf eröffnet Perspektiven.



Eine Aussage, der Hubert Ozimek voll und ganz zustimmt. Der Lehrling im dritten Lehrjahr ist der erste Fahrzeugbautechniker bei PALFINGER: „Ich erhalte eine umfassende handwerkliche und mechanische Grundausbildung. Ich arbeite mit Stahl ebenso wie mit Aluminium und Kunststoffen und ich lerne die Herstellung von Stahlbauteilen.“ Ein weites, abwechslungsreiches und anspruchsvolles Betätigungsfeld, das nach Konzentrationsfähigkeit und Fingerfertigkeit verlangt. „Bei PALFINGER verbinden wir in der Ausbildung praktische Fähigkeiten mit fachspezifischem Theoriehintergrund und wichtigen Schlüsselqualifikationen“, erklärt dazu Bernhard Eicher, Leiter der Lehrlingsausbildung bei PALFINGER.



Zu den Aufgaben Hubert Ozimeks zählt auch der fachgerechte Aufbau der Kraneinheiten auf LKWs. Bei PALFINGER beschreibt exakt dieser Arbeitsschritt die Schnittstelle, die das Fahrzeug, die moderne Technologie des Aufbaus und die von PALFINGER entwickelten digitalen Tools zu einer vernetzten Einheit werden lassen. „Dafür lerne ich das korrekte Montieren, Einstellen und Prüfen elektrischer, hydraulischer und pneumatischer Systeme“, erklärt Ozimek. An ihm liegt es, dass Mensch und Maschine effizient und effektiv zusammenarbeiten können. „PALFINGER nutzt und treibt die digitale Transformation auf allen Ebenen voran“, hält PALFINGER CEO Andreas Klauser fest. Und fährt fort: „Wir gestalten aktiv die Zukunft. Aus diesem Grund investieren wir in die beste Ausbildung unserer Lehrlinge und künftigen Fachkräfte.“ Rund 95 % aller Lehrlinge verfolgen nach Ablauf ihrer Lehrzeit ihre weitere Karriere innerhalb der weltumspannenden Organisation von PALFINGER.



Die Metalltechnische Industrie ist Österreichs stärkste Branche. Über 1.200 Unternehmen aus den Industriezweigen Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau, Metallwaren und Gießerei bilden das Rückgrat der heimischen Industrie. Die exportorientierte Branche ist mittelständisch strukturiert, besteht zu mehr als 85 % aus Familienbetrieben und ist für ein Viertel aller österreichischen Exporte verantwortlich. Zahlreiche Betriebe sind Weltmarktführer in ihrem Bereich, sogenannte „Hidden Champions“.



Die Metalltechnische Industrie beschäftigt direkt rund 134.000 Menschen und sichert damit indirekt an die 250.000 Arbeitsplätze in Österreich. Sie erwirtschaftete 2019 einen Produktionswert von rund 39,8 Milliarden Euro.



Metalltechniker*innen in der Fahrzeugbautechnik stellen Rahmen, Fahrgestelle, Anhänger und Anhängerteile für Lastkraftwagen, Personenkraftwagen oder Spezialfahrzeuge wie z. B. Tankwagen, Feuerwehr- und Müllfahrzeuge, Baumaschinen und dergleichen her. Sie eignen sich jene Fertigkeiten und Kenntnisse an, die notwendig sind, um nach Abschluss der Ausbildung eigenständig und umfassend alle gestellten Aufgaben zu meistern. Dazu gehören die Herstellung von Stahlbauteilen, der Zusammenbau und fachgerechte Aufbau des fertigen Produkts auf die Fahrzeuge. Zu ihren Aufgaben zählt das systematische Aufspüren von Fehlern, Mängeln und Störungen am Fahrzeugchassis sowie Einbau und Einstellung (manuell und elektronisch) von Bremsanlagen. Zu guter Letzt beherrschen sie das korrekte Montieren, Einstellen und Prüfen von elektrischen, hydraulischen und pneumatischen Systemen. „Bis vor Antritt meiner Lehre wusste ich nicht, dass LKW‘s und der Aufbau von Hebesystemen so spannend und interessant sein können“, merkt Hubert Ozimek dazu an.





In Österreichs Industrie werden derzeit 227 Lehrlinge im Beruf Metalltechnik - Fahrzeugbautechnik in 69 Lehrbetrieben ausgebildet. Stand 30.04.2021. In Salzburg bilden 8 Lehrbetriebe 22 Lehrlinge aus.



Die Lehre dauert 3,5 Jahre, im 4. Lehrjahr beträgt das Lehrlingseinkommen in der Metallindustrie 1.657 Euro.





Unter „Industrielehre“ erfahren Sie nächste Woche wie Chemieverfahrenstechniker in Österreich ausgebildet werden.





