Erfolgreicher Staffelstart für die "Katze" und ihre Familie (FOTO)

München (ots) -

6,6 % MA (14-49 Jahre) und 9,2 % MA (14-29 Jahre) um 20:15 Uhr

8,0 % MA (14-49 Jahre) und 11,5 % MA (14-29 Jahre) um 21:15 Uhr

RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5,5 %

Erfolgreicher Staffelstart für "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" am gestrigen Mittwochabend: Die Daily Soap rund um die Kultblondine und ihre Familie erzielte um 20:15 Uhr 6,6 % MA bei den 14-49-Jährigen sowie 9,2 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre). Bis zu 1,24 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt verfolgten, wie Daniela und Lucas das verflixte siebte Beziehungsjahr meistern und neue Dinge in Angriff nehmen.

Die zweite Folge im Anschluss begeisterte bis zu 1,40 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt. In der klassischen Zielgruppe konnten Daniela, Lucas und Töchterchen Sophia 8,0 % MA erzielen und in der jungen Zielgruppe 11,5 % MA.

Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 5,5 %.

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 19.05.2021, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

