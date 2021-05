Preisvergleich der AK Niederösterreich: Hohe Preisunterschiede bei Dachdeckern

Preisschwankungen bis zu 67 Prozent – Vorsicht bei Notfällen

St. Pölten (OTS) - Die AK Niederösterreich hat bei Dachdeckerbetrieben nach den Preisen für ihre Dienstleistungen nachgefragt. Dabei hat sich gezeigt, dass der Preisunterschied zwischen der billigsten und der teuersten Facharbeiterstunde bei 53 Prozent liegt. Bei Partiestunden liegt diese Differenz sogar bei 67 Prozent. „Machen Sie sich einen maximalen Höchstbetrag aus und unterschreiben Sie keine Blankoaufträge“, empfiehlt AK Niederösterreich-Experte Horst Krumholz. Zudem dient diese Preiserhebung den AK-Mitgliedern als brauchbare Richtschnur für Dachdeckerpreise.



Durch einen Sturm am Wochenende ist ein Ast auf Ihr Dach gefallen und hat einen Dachziegel zerbrochen. Jetzt regnet es rein. Ihre Dachrinne sollte auch einmal wieder gereinigt werden. Dachdecker braucht man schneller als gedacht. Damit Sie im Falle des Falles einen Richtwert für Kosten parat haben, hat die AK Niederösterreich Preise regionaler Dachdeckerbetriebe erhoben.



Vorsicht bei Notfällen!

Gerade, wenn es außerhalb der regulären Bürozeiten schnell gehen muss, ist Vorsicht geboten. Bei Notdiensten kann es zu überhöhten Rechnungen kommen. Der Preis für einen Notdienst kann am besten telefonisch individuell vereinbart werden. Notieren Sie Datum, Preis und den Namen der Person, mit der Sie darüber gesprochen haben. Dieses Gedächtnisprotokoll dient im Streitfall zur Beweissicherung.



Durchschnittlich 71 Euro für die Facharbeiterstunde

Unserem Aufruf sind insgesamt 16 in Niederösterreich tätige Dachdeckerbetriebe gefolgt. Abgefragt wurden der Stundensatz eines Facharbeiters bzw. einer Partie bestehend aus Facharbeiter und Helfer oder Lehrling sowie die Fahrtkosten. Außerdem wurde – falls vorhanden – die jeweilige Notdienst-Rufnummer erhoben. Die Stunde eines Facharbeiters kostet zwischen 55 und 84 Euro. Das bedeutet eine Preisdifferenz von 53 Prozent zwischen dem günstigsten und dem teuersten Anbieter. Im Durchschnitt ergibt das einen Richtwert von 71 Euro für die Facharbeiterstunde bei Dachdeckern.



Bei der Partiestunde zeigten sich größere Preisunterschiede: Die Partiestunde (Facharbeiter und Helfer oder Lehrling) liegt zwischen 101 und 168,30 Euro (Differenz rund 67 Prozent). Durchschnittlich zahlen Sie damit für die Partiestunde 135 Euro. Für die Höhe der Stundensätze gibt es keine Richtlinien oder Preisempfehlungen. Sie werden von den Unternehmen individuell berechnet.



Fahrtkosten: Pauschal oder nach Arbeitszeit

Bei der Erhebung wurden die Kosten für die Anreise im und um das Ortsgebiet bis 15 Kilometer abgefragt. Die Antworten reichten von „kostenlos im Ortsgebiet“ bis hin zu knapp 89 Euro. Je nach Unternehmen werden die Kosten als Pauschale, nach gefahrenen Kilometern oder als Arbeitszeit mit dem jeweilig gültigen Stundensatz der Facharbeiter abgerechnet. Ein Betrieb verrechnet die Fahrtkosten nach der Zielpostleitzahl.



Tipps & Tricks: Unseriöse Notdienste erkennen

- Kommt Ihnen der verlangte Betrag zu hoch vor? Verlangen Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten und bezahlen Sie nicht sofort – seriöse Firmen bestehen nicht unbedingt auf Barzahlung.

- Damit es gar nicht erst soweit kommt: Machen Sie sich nach dem Telefonat mit der Firma einen maximalen Höchstbetrag für die Reparatur aus. Dadurch muss der Handwerksbetrieb noch einmal nachfragen, falls am Dach mehr zu tun ist. So haben Sie zumindest eine Wahl und können gleich nachfragen, wie lange es zusätzlich dauern wird.

- Bei einer raschen Google-Suche in der Notsituation: Skepsis bei 0800er-Nummern und bei den Top-Platzierungen im Suchergebnis! Überprüfen Sie unbedingt das Impressum und erfragen Sie die zu erwartenden Kosten. Seriöse Unternehmen geben Auskunft.

- Viele regionale Unternehmen bieten selbst Notdienste an. Speichern Sie die Nummer am besten in Ihrem Handy.

- Überlegen Sie, ob die sofortige Reparatur in der Nacht oder zum Wochenende wirklich notwendig ist. In dieser Zeit bezahlen Sie Aufschläge von bis zu 100 Prozent für die Arbeit.

- Unterschreiben Sie keine Blankoaufträge: Zumindest der Stundensatz und die Kosten für An- und Abfahrt sollten angegeben werden.

- Verständigen Sie die Polizei, sollte bei nicht sofortiger Bezahlung in bar Druck ausgeübt werden.





Rückfragen & Kontakt:

AK Niederösterreich Konsumentenberatung, Horst Krumholz, T: 05-7171-23033.