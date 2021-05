GLOBAL 2000 Einkaufstest: 9 von 10 "bienenfreundlichen" Blumen mit Pestiziden belastet

Über 90% der untersuchten Blumen mit Pestiziden belastet

Wien (OTS) - Anlässlich des heutigen Weltbienentags testete GLOBAL 2000 gemeinsam mit dem Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) 35 bienenfreundliche Pflanzen auf Pestizidrückstände und kam zu erschreckenden Ergebnissen: Über 90% der untersuchten Blumen waren mit Pestiziden belastet, fast die Hälfte davon sogar mit hoch-bienengiftigen Wirkstoffen.

Dr. Waltraud Novak, Pestizid-Expertin bei GLOBAL 2000, zu den Ergebnissen: „Auf fast allen von uns untersuchten Pflanzen fanden wir richtige „Pestizid-Cocktails“, bei einem Viertel aller Blumen wurden sogar 10 oder noch mehr gefährliche Wirkstoffe gefunden. Und das Schlimmste daran: Die Pflanzen waren alle speziell als „bienenfreundlich“ gekennzeichnet.“



Mit 19 Pestiziden wies ein untersuchtes Männertreu (Lobelia) die höchste Anzahl an Rückständen auf, gefolgt von einem Phlox mit 18 sowie Lichtnelken und Köcherblümchen mit 17 Wirkstoffen. Nur 3 Pflanzen waren unbelastet.

„Unser Test zeigt: Im Zierpflanzenbau gibt’s noch viel zu tun. Die momentane Praxis ist katastrophal für Bienen und andere Insekten“, so Novak. „Viele Verbraucherinnen und Verbraucher wollen den Bienen helfen und kaufen daher bienenfreundliche Pflanzen wie Margeriten, Blaukissen oder Lavendel, ohne zu ahnen, dass sie bienengefährliche Pestizide enthalten“.

Auf fast der Hälfte der Pflanzen (40%) wurden außerdem Pestizide entdeckt, die in der EU nicht zugelassen sind. Darunter auch extrem bienengiftige Substanzen wie das Neonicotinoid Imidacloprid, das auf Vergissmeinnicht aus dem österreichischen Lagerhaus gefunden wurde. „Unsere Analyse zeigt ein weiteres Problem auf“, sagt Novak: „Der Europäische Zierpflanzenbau geschieht in großem Stil auf Kosten des globalen Südens, woher die Mehrheit der Jungpflanzen stammt. Pestizide, die in der EU aus gutem Grund verboten sind, werden in den Produktionsländern eingesetzt und gelangen so auch wieder zu uns.“

Pflanzen in Österreich stärker belastet als in Deutschland

Keine einzige in Österreich gekaufte Pflanze war frei von Pestizidrückständen, in Deutschland waren immerhin 20% der Proben unbelastet. Die fünf Pflanzenproben mit jeweils gleich drei hoch-bienengiftigen Pestiziden stammten alle aus Österreich.

Pflanzen mit dem österreichischen AMA-Gütesiegel waren im Test nicht weniger mit Pestiziden belastet als der Durchschnitt. Drei der vier Pflanzen mit AMA-Gütesiegel wiesen sogar eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Pestiziden auf und ebenfalls auf drei von vier Proben wurden hoch-bienengiftige Pestizide nachgewiesen. Auch auf Pflanzen mit AMA-Gütesiegel wurden nicht zugelassene Pestizide nachgewiesen.

Politik ist dringend gefordert

In Deutschland regelt das nationale Pflanzenschutzgesetz, dass Pflanzen mit Rückständen von nicht zugelassenen Wirkstoffe nicht importiert werden dürfen. In Österreich gibt es keine gesetzlichen Regelungen für Pestizidrückstände auf Zierpflanzen. Novak drängt auf ein Verbot von bienengefährlichen Wirkstoffen im Zierpflanzenbau: „Um das Insektensterben zu stoppen, fordert GLOBAL 2000 eine deutliche Reduktion des Einsatzes von Pestiziden und vor allem von erwiesenermaßen bienengiftigen Wirkstoffen. Die Behörden sind gefordert, die Ungefährlichkeit von Zierpflanzen zu kontrollieren, genauso wie bei Lebensmitteln“.

Was können KonsumentInnen tun?

Novak abschließend: „Wirklich sicher sind Zierpflanzen nur, wenn sie aus biologischer Produktion kommen. Wir empfehlen den KonsumentInnen daher, wenn möglich Bio-Pflanzen zu kaufen, auf Pestizidreduktionsprogramme des Handels zu achten und Pflanzen zu kaufen, die von der Jungpflanze weg in Österreich produziert werden“.

Ohne Pestizide zum „Nationalpark Garten“

Da für viele Tier- und Pflanzenarten geeignete Lebensräume immer seltener werden, ist es wichtig, dass wir giftfreie Rückzugsorte für die Natur schaffen und der Artenvielfalt wieder mehr Raum geben. Deshalb hat GLOBAL 2000 die Initiative „Nationalpark Garten“ gestartet: Damit soll ein österreichweites Netzwerk an kleinen Naturoasen geschaffen werden, um die gefährdete Artenvielfalt zu schützen. Das Projekt richtet sich an GartenbesitzerInnen genauso wie an Haushalte mit Terrasse oder Balkon und auch an Gemeinden. Mehr Informationen zum Nationalpark Garten und die Möglichkeit, ihre Naturoasen in das Netzwerk einzutragen gibt es unter https://www.nationalparkgarten.at

Getestete Händler Österreich:

Bauhaus, bellaflora, Dehner, Hagebaumarkt, Hornbach, Lagerhaus, OBI, Praskac, JOGL Gärtnerei und Floristik, Hofer, Billa, Lidl, Baldur Garten (online: baldur-garten.at)

Getestete Händler Deutschland:

Der Holländer Pflanzencenter, OBI, Blume 2000, Hellweg, IKEA, Globus, Hornbach, Dehner



Den gesamten Test als PDF finden Sie hier:

https://www.global2000.at/sites/global/files/Giftfalle-Bienenfreundliche-Pflanzen.pdf

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Waltraud Novak, GLOBAL 2000 Expertin für Chemikalien und Pestizide

0699 14 2000 29, waltraud.novak @ global2000.at



Michael Lachsteiner, GLOBAL 2000 Öffentlichkeitsarbeit Biodiversität, Landwirtschaft, Ernährung und Chemie

0699 14 2000 20 michael.lachsteiner @ global2000.at