HYDROGRID & Voith Hydro schließen erfolgreiche Pilotphase in Kooperation ab

Wien/Heidenheim (OTS) - HYDROGRID und Voith Hydro schließen erfolgreich Pilotphase ihrer Kooperation ab

Einzigartiger multi-dimensionaler Ansatz, der Anlagen-Zustandsinformation mit Optimierung und Kraftwerks-Einsatzplanung verbindet

Starke Nachfrage für das neue digitale Produktangebot bereits im Zuge einer Pilotphase in ausgewählten Ländern Europas validiert – globaler Rollout wird vorbereitet

Die österreichische HYDROGRID GmbH, die 2019 für ihre Software zur optimalen Echtzeit-Steuerung von Wasserkraftwerken mit dem Staatspreis Digitalisierung ausgezeichnet wurde, nimmt durch eine erfolgreiche Pilotphase mit der deutschen Voith Hydro einen weiteren Schritt in Richtung Internationalisierung:

Voith Hydro ist führender Komplettanbieter für die Ausstattung von Wasserkraftwerken und entwickelt maßgeschneiderte, langfristige Lösungen und Dienstleistungen für große und kleine Wasserkraftwerke auf der ganzen Welt. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio umfasst den gesamten Lebenszyklus und alle wichtigen Komponenten von Generatoren, Turbinen, Pumpen und Automatisierungssystemen über Ersatzteile, Wartungs- und Schulungsdienste bis hin zu digitalen Lösungen für intelligente Wasserkraft.

Die „Software as a Service“ (SaaS) Lösung „HYDROGRID Insight“ steuert Wasserkraftwerke in Echtzeit optimal auf Basis der sich ständig verändernden Wetter- und Strommarktbedingungen und ermöglicht Kraftwerksbetreiber dadurch eine Steigerung ihres Profits um bis zu 18% – bei gleichzeitiger vollständiger Digitalisierung und Automatisierung der täglichen Prozesse.

In Kombination mit HyCon Automation von Voith und modernen digitalen „Intelligent Hydropower“-Lösungen können diese Effekte durch eine optimale Abstimmung der Produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette weiter verstärkt werden:

Die in der Wasserkraft-Industrie bestehenden digitalen Lösungen konzentrieren sich bislang hauptsächlich auf die langfristige Reduktion von Wartungskosten und einen sicheren Anlagenbetrieb. Zusammen mit den von HYDROGRID bereitgestellten Informationen zu kurzfristigen Effekten, die Stromerzeugung und -vermarktung beeinflussen, möchten beide Unternehmen optimale Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette schaffen, die Betreiber in ihrem täglichen Geschäft optimal unterstützen. Der geplante multi-dimensionale Ansatz der den Gesundheitszustands der Anlage bei gleichzeitiger optimaler Steuerung unter Berücksichtigung ökonomischer Betriebsbedingungen und -beschränkungen in Betracht zieht, wird in der Branche einzigartig sein.

Die Starke Nachfrage nach einem gemeinsamen Angebot optimal abgestimmter digitaler Produkte haben Voith Hydro und HYDROGRID bereits von Oktober 2020 bis April 2021 im Zuge einer limitierten Pilotphase in ausgewählten Ländern Europas validiert. Erste Kunden-Verträge wurden in Italien bereits unterzeichnet, und derzeit befinden sich zahlreiche ‚Request-for-Offer‘ im Angebotsprozess. Simone Canteri, CEO des italienischen Energieerzeugers Primiero Energia dazu:

„ Die Wasserkraftbranche verändert sich derzeit rasant. Mit diesem neuen digitalen Produktangebot zeigt Voith wieder einmal Marktführerschaft, indem proaktiv auf die neuen Bedürfnisse der Wasserkraftproduzenten eingegangen wird. Wir sind gespannt, wie unsere Prozesse und unser Ergebnis mit Hilfe von AI verbessert werden können! “

In einem Folgeschritt evaluieren die Parteien derzeit eine Erweiterung des gemeinsamen Marktauftritts in zusätzlichen Ländern – auch über Europa hinaus – um ihren Kunden optimal integrierte, innovative, digitale Lösungen entlang der ganzen Wertschöpfungskette anbieten zu können.

„ Unsere Partnerschaft stellt die Betreiber und die optimierte Energieerzeugung in den Mittelpunkt, da alle für sie relevanten Daten kombiniert werden sollen. Ich bin überzeugt, dass durch die Zusammenarbeit mit den Strommarkt-Experten von HYDROGRID und deren Software-Expertise in Kombination mit unserem Domain-Know-How ganz neue Lösungen entstehen können “, sagt Uwe Wehnhardt, CEO von Voith Hydro. " Ich freue mich darauf zu sehen, wie wir beide voneinander lernen können, um unser Angebot im Interesse der Kunden voranzutreiben. "

„ Durch eine künftige Zusammenarbeit mit Voith Hydro erhalten wir einen globalen Marktzugang und könnten damit unsere Vision, durch ‚intelligente Wasserkraft‘ einen wichtigen Beitrag zu einer CO2-freien Stromerzeugung zu leisten noch schneller erreichen. Wir haben in den letzten 5 Jahren bereits eine sehr erfolgreiche Einführung unseres Produkts in Europa gesehen und freuen uns darauf, nun die nächsten Schritte in Richtung ‚Wasserkraft 4.0‘ rund um den Globus zu unternehmen “, berichtet Janice Goodenough, CEO von HYDROGRID.

