UNIQA: Auszeichnung für beste Kundenberatung

UNIQA Beraterinnen und Berater erhalten FMVÖ-Recommender-Sonderpreis 2021

Wien (OTS) -

Kundinnen und Kunden bestätigen beste Beratungsleistung

Etappenziel auf dem Weg zum führenden Dienstleister erreicht

UNIQA Beraterinnen und Berater sind Branchenleader: Das bestätigt der Recommender-Sonderpreis für die Versicherung mit der besten Kundenberatung – die Verleihung an UNIQA erfolgte im Rahmen der digitalen Gala des Finanz-Marketing Verbandes Österreich (FMVÖ) am 19. Mai 2021. „Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Kundinnen und Kunden die UNIQA Beratungsleistung zur besten in der Branche gewählt haben. Die Auszeichnung zeigt, dass unsere Beraterinnen und Berater auch während dieser besonderen Zeit die Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden sogar intensivieren konnten. Während der Krise die Servicequalität weiter zu steigern, ist eine Top-Leistung. Dafür bedanke ich mich bei meinem Vertriebsteam von ganzem Herzen“ , so Peter Humer, Vorstandsmitglied von UNIQA Österreich Versicherungen AG. „Mein Dank gilt auch unseren Kundinnen und Kunden, die uns tagtäglich ihr Vertrauen schenken und mit dieser hervorragenden Bewertung zeigen, wie wichtig eine qualitativ hochwertige Beratung ist. Genau das ist auch der Grund, weshalb sie die UNIQA Beraterinnen und Berater gerne weiterempfehlen“ , erklärt Peter Humer und sieht damit ein klares Etappenziel auf dem Weg zum führenden Dienstleister erreicht.

UNIQA ist für ihre Kundinnen und Kunden sieben Tage die Woche rund um die Uhr erreichbar: Mit einem Klick über die myUNIQA App, das Webportal oder über die persönliche Beraterin bzw. den persönlichen Berater.

Recommender Award – Ergebnis einer repräsentativen Studie

Der FMVÖ-Recommender-Award wurde bereits 2007 vom Finanz-Marketing Verband Österreich (FMVÖ) ins Leben gerufen. Seitdem werden jährlich in einer repräsentativen Studie die Kundinnen und Kunden österreichischer Banken und Versicherungen, die in den vergangenen zwölf Monaten zumindest einmal beraten wurden, zur Weiterempfehlungsbereitschaft befragt. 2021 wurden dafür 8.000 Interviews geführt – je zur Hälfte telefonisch und online.

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 23.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und exklusive Vertriebspartner betreuen in 18 Ländern rund 15,5 Millionen Kundinnen und Kunden. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von über 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15 Märkten zu Hause: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.





