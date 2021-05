ORF III am Donnerstag: „Wilde Reise: Wildes Griechenland“ und „Runde der ChefredakteurInnen“

Außerdem: Zweimal „Kabarett im Turm“ mit u. a. Premiere von Fälbls „MidlifePause & MenoCrisis“; Nationalratssitzung und WDR-Europaforum

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information führt am Donnerstag, dem 20. Mai 2021, ab 20.15 Uhr in den Norden Griechenlands. Die „Runde der ChefredakteurInnen“ befasst sich anschließend mit der drohenden Anklage von Bundeskanzler Sebastian Kurz. In der „Donnerstag Nacht“ warten zwei Folgen von „Kabarett im Turm“ mit Gery Seidls „Total Spezial“ und der TV-Premiere von Christoph Fälbls aktuellem Programm „MidlifePause & MenoCrisis“. Außerdem sind Markus Freistätter und Silvia Schneider zu Gast in einer neuen Ausgabe von „Dinner für Zwei“.

Um 10.00 Uhr startet „Politik live“ mit der Übertragung der Nationalratssitzung. Am letzten Plenartag der Sitzungswoche wird über die Einrichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft debattiert. Außerdem stehen mehrere Anträge der Opposition zum Thema Arbeitsmarkt auf der Tagesordnung. Um 10.30 Uhr macht „ORF III AKTUELL“ einen Exkurs und zeigt die wichtigsten Vorträge und Gespräche live vom diesjährigen WDR-Europaforum. Zu Wort kommen u. a. die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen und Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ab 12.45 Uhr setzt „Politik live“ die Übertragung der Nationalratssitzung fort.

In „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) trifft Ani Gülgün-Mayr Chris Lohner, die wohl bekannteste Stimme Österreichs, auf einen „Coffee to go“. Der gemeinsame Spaziergang führt zum Kutschkermarkt im 18. Wiener Gemeindebezirk. Im Cafe Himmelblau holen sich die beiden Kaffee und Apfelkuchen. Am Markt platzgenommen, erzählt Chris Lohner von ihrer Corona-Erkrankung und dem Shitstorm rund um ihre Beiträge in den sozialen Medien.

Der Hauptabend steht eine weitere „Wilde Reise mit Erich Pröll“ auf dem Programm: „Wildes Griechenland – Der unbekannte Norden“ führt u. a. zu atemberaubenden Landschaften wie der Vikos-Schlucht im Pindosgebirge – Europas Grand Canyon. Zu sehen sind wilde Tiere, die aus dem Rest Europas verschwunden sind. Pelikane brüten am Prespasee, Bären wandern durch die Wälder, unterhalb der Meteora-Klöster brütet ein Schmutzgeier-Paar und am Fuße der Klippen lebt die Scheltopusik, eine bizarre, beinlose insektenfressende Echse.

Anschließend befasst sich „Politik live: Runde der ChefredakteurInnen“ (21.05 Uhr) mit der drohenden Anklage von Bundeskanzler Sebastian Kurz. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt gegen den Bundeskanzler auf Grund des Verdachts der Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Auch außenpolitisch sorgt das Vorgehen des Bundeskanzlers mit dem Hissen der israelischen Flagge für Aufsehen. Darüber diskutieren bei ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher Hubert Patterer (Chefredakteur, Kleine Zeitung), Petra Stuiber (stv. Chefredakteurin, Der Standard), Alexandra Föderl-Schmid (stv. Chefredakteurin, Süddeutsche Zeitung), Christian Nusser (Chefredakteur, Heute), Gerold Riedmann (Chefredakteur, Vorarlberger Nachrichten) und Rainer Nowak (Chefredakteur, Die Presse).

Die „Donnerstag Nacht“ zeigt zwei Ausgaben von „Kabarett im Turm“. Auf „Gery Seidl – Total Spezial“ (21.55 Uhr) folgt die TV-Premiere von Christoph Fälbls aktuellem Programm „MidlifePause & MenoCrisis“ (22.50 Uhr). Der Kabarettist und Schauspieler stellt sich furchtlos den Herausforderungen des Älterwerdens. Denn wer noch Humor hat, hat keinen Grund, das Älterwerden ernst zu nehmen. Danach lädt Christoph Fälbl Silvia Schneider und Markus Freistätter zu einem „Dinner für Zwei“ (23.45 Uhr). Abschließend präsentiert ORF III „Jazz Gitti – Gold“ (0.20 Uhr) zum 75. Geburtstag der Entertainerin – mit ihren bekanntesten Titeln und Anekdoten aus ihrem Leben.

