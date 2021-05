Hitradio Ö3 präsentiert Chris Stegers Austropop-Bühne: am 22 Mai, 18h mit Edmund

Am Samstag können wir erstmals wieder mit Freunden ein Live-Konzert schauen! Warm up für den Song Contest

Wien (OTS) - Lechzen wir nicht alle schon danach Freunde zu treffen? Und endlich wieder live Konzert zu sehen? Der 22. Mai ist der erste Samstag, wo beides wieder geht: Mit Freunden ein Live-Konzert schauen!

Chris Steger, der Shooting Star des Austropop und zweifach Amadeus-Nominierte bereitet sich auch schon auf seine erste Tournee vor. Und sein Musiklabel Global Rockstar lädt ganz Österreich zu den Aufwärmrunden ein: Bis zur Veröffentlichung seines ersten Albums bittet Chris Steger seine größten Austropop-Helden von Mai bis Oktober zu vier Konzerten auf seine Austropop-Bühne.

Damit will Chris Steger ein Statement zum freundschaftlichen Zusammenhalt der neuen Austropop-Szene setzen.

Wann: 22. Mai - 17. Juli - 11. Sept. - 16. Okt. (jeweils 18-19h)

Wo: Live aus dem TIC-Music Studio Wien. Und sobald möglich auch vor Live Publikum.

Wie: Die Konzerte werden via Livestream übertragen und auf der Ö3 Website eingebettet.

Zur Premiere am 22. Mai wird Chris Steger nicht nur seine bisherigen Hits wie “Zefix” und “Leicht kennt ma’s hom”, sondern auch erstmals seinen allerneuesten Song “Die Schenste” öffentlich performen, der am Tag zuvor veröffentlicht wird. Begleitet wird er dabei von seinem Entdecker Christof Straub (Papermoon, ZOE).

Bei diesem ersten Konzert begrüßt Chris Steger auch gleich das erste Highlight: die einzigartigen, 3-fach Amadeus-nominierten und Platin-geehrten Edmund werden Highlights aus ihren ersten zwei Alben präsentieren.

Und, wer weiß, vielleicht werden Edmund und Chris Steger uns überraschen und auch etwas gemeinsam performen?

Über Chris Steger:

Chris Steger begann mit acht Jahren Gitarre zu spielen und nahm schon früh an Nachwuchswettbewerben wie „The Voice Kids“ „Kiddy Contest“ und „Falco goes School“ teil (die letzten zwei hat er gewonnen). 2020 nahm Global Rockstar den damals erst 16-Jährigen unter Vertrag und Chris begann zusammen mit Christof Straub (Papermoon) Songs zu schreiben.

Seine Debut Single "Zefix" hat auf Anhieb Millionen von Streams auf Spotify erreicht. Nach Nr. 1 in iTunes & Radio Charts, wochenlanger Platzierung in der Spotify Editorial Playlist “Viral 50 Austria”, unzähligen Interviews in Radio, TV & Presse sowie über 5 Millionen Aufrufe auf YouTube wird er von den Medien generell “der Austropop Shooting Star des Jahres 2020” genannt. Robert Kratky bezeichnet ihn gerne als “Lederhosen Ed Sheeran” und Manche auch als “der jüngste Amadeus Nominierte seit Mozart”.

Nun veröffentlicht Chris Steger Song für Song seines ersten Albums, das dann zur Gänze am 8. Oktober 2021 offiziell präsentiert wird. Chris spricht mit seinen Songs bewegende Themen an, und trifft damit direkt ins Herz. Der Song "Leicht kennt ma's hom" verbreitet die wichtige Botschaft "Liebe ist stärker als Hass", mit diesem konnte Chris direkt an den Erfolg von "Zefix" anschließen, und erreichte abermals sowohl Nr. 1 in den iTunes Charts als auch große Aufmerksamkeit der Presse - diesmal auch über die Grenzen Österreichs hinweg.

Chris Steger ist gleich in zwei Kategorien für den Amadeus Award nominiert - "Song of the year" (Zefix) und "Pop/ Rock".

Wenn Chris nicht gerade im Studio ist, besucht er die HTL um Zimmerer zu werden oder er spielt leidenschaftlich Fußball für seinen Heimatclub St. Martin am Tennengebirge.

Über Edmund:

Roman Messner und Markus Kadensky aus dem Wienerwald schreiben wunderschöne zweistimmige Mundartsongs und vereinen darin das Beste des alten Austropop mit aktuellem Songwriting.

Die Songs von Edmund drehen sich ums Scheitern, ums Wiederaufstehen, und von Beziehungen, die nicht immer so einfach sind, wie man es sich wünschen würde. Sie nehmen sich kein Blatt vor den Mund und drücken Dinge oft sehr direkt und mit einer präzisen Sprache aus. Das dürfte auch genau das sein, was ihre Fans vor allem in Österreich und Bayern so an ihnen lieben, sie sprechen ihnen aus der Seele.

Heuer sind die Austropop-Senkrechtstarter „Edmund“ gleich 3-mal für den Amadeus Austrian Music Award nominiert: in den Kategorien „Album des Jahres“, „Song des Jahres“ und in “Pop-Rock”.

Das Edmund Album „Leiwand“ ist seit 44 Wochen in den österreichischen Albumcharts, für Single und Album stehen bald Gold-Auszeichnungen an. Das Erstlingswerk „Freindschoft“ ist bereits die 86. Woche in den österreichischen Albumcharts und wurde für Single und Album „Freindschoft“ mit Gold ausgezeichnet. Die Single „Freindschoft“ steht knapp vor Platin.

25 Millionen Streams auf ihre Songs auf Spotify und rund 30 Millionen Youtube-Aufrufe.

Nach ihrer ausverkauften „Freindschoft Tour“ wurde die "Leiwand"-Tour aufgrund der aktuellen Umstände abgesagt. Weitere Termine: Wiener Stadthalle am 16. April 2022 und weitere Termine ab Herbst 2022.

Für Ende 2021 ist ein drittes Album geplant, an dem die Band bereits arbeitet.

Über Global Rockstar:

Global Rockstar ermöglicht Musikfans auf globalrockstar.com „Aktionäre“ von neuen Hits werden, um im Gegenzug für 70 Jahre an deren Erlösen aus Streams und Radio-Einsätzen zu partizipieren. Die Investitionen werden genutzt, um die Musikproduktionen zu optimieren und ihre Vermarktung zu finanzieren. Gegründet wurde Global Rockstar von Christof Straub, selbst ein vielfach mit Platin ausgezeichneter Musiker, Songschreiber und Produzent.

Zusätzlich zu den großen Chancen, bergen Investments in Musik selbstverständlich auch immer Risiken. Keiner kann mit Sicherheit vorhersagen ob ein Song zu einem Hit wird. Aus diesem Grund empfiehlt Global Rockstar seinen Usern ihre Investitionen auf mehrere Songs oder Künstler zu verteilen.

