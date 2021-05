NEOS fordern Hilfsfonds für Elementarbildung

Martina Künsberg Sarre: „Die Zukunft unserer Kinder muss es uns wert sein, hier zu investieren und einen Neustart mit Optimismus zu ermöglichen.“

Wien (OTS) - Den Ergebnissen der gestern veröffentlichten Studie von Christiane Spiel und Julia Reiter zur Personalsituation an Kindergärten vollinhaltlich zustimmend, reagiert NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre: „Viele Belastungsfaktoren waren schon vor der Krise da und wurden nun zusätzlich verstärkt: Zu wenig Pädagoginnen und Pädagogen für zu große Gruppen. Dazu kommen jetzt psychosoziale Probleme in vielen Familien, die mehr Aufmerksamkeit für die betroffenen Kinder notwendig machen. Die Zukunft unserer Kinder muss es uns aber wert sein, hier zu investieren und einen Neustart mit Optimismus zu ermöglichen“



Gleichzeitig seien die Anforderungen höher denn je, die langfristig nur mit einem Stufenplan für kleinere Gruppen und bessere Arbeitsbedingungen zu bewältigen seien. „Es geht aber auch um kurzfristige Lösungen, die rasch greifen sollen. Wir stellen daher heute im Nationalrat einen Antrag für die Einrichtung eines Coronafolgen-Hilfsfonds für die Elementarbildung. Mit diesem sollen qualifizierte Unterstützungskräfte aus verwandten pädagogischen und therapeutischen Berufen in die Kindergärten geholt werden, um den gruppenführenden Pädagoginnen und Pädagogen zur Seite zu stehen und besser auf die akuten Bedürfnisse einzelner Kinder und Familien eingehen zu können“, sagt die NEOS-Bildungssprecherin.



Mit den Mitteln aus dem Coronafolgen-Hilfsfonds sollen Kindergarten-Trägerorganisationen - also Gemeinden, Länder und Private - gefördert werden, die Psycholog_innen, Sprachförderkräfte und andere qualifizierte Zusatzkräfte einstellen oder Projekte umsetzen, die das Recruiting und die Jobbindung der Elementarpädagog_innen verbessern. Auch ein Teil der EU-Mittel für den Bildungsbereich könnte für diese dringend notwendige Unterstützung eingesetzt werden. Der Fonds soll auf drei Jahre ausgelegt sein, bis mittelfristige Maßnahmen, wie der Ausbau der Elementarpädagogik-Kollegs, greifen.

