EANS-Stimmrechte: Korrektur: STRABAG SE / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 Wien, 19.5.2021 Überblick

Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

1. Emittent: STRABAG SE

2. Grund der Mitteilung: Sonstiges

3. Meldepflichtige Person

Gemeinsam vorgehende Rechtsträger (§ 133 Z 7 BörseG 2018)

_________________________________________________________________________ |____Vorname____|____Name/Nachname____|________Sitz_________|____Staat____| | |MKAO Rasperia Trading|Kaliningrad |Russland | |_______________|Limited______________|_____________________|_____________| | |MKAO Valtoura |Kaliningrad |Russland | |_______________|Holdings_Limited_____|_____________________|_____________| |_______________|Melisantis_Limited___|Nikosia______________|Zypern_______| |_______________|Bradmion_Holdings_Ltd|Nikosia______________|Zypern_______| |Oleg___________|Deripaska____________|_____________________|_____________| | |RAIFFEISEN-HOLDING | | | | |NIEDERÖSTERREICH-WIEN|Wien |Österreich | | |registrierte | | | |_______________|Genossenschaft_m.b.H.|_____________________|_____________| | |BLR-Baubeteiligungs |Wien |Österreich | |_______________|GmbH.________________|_____________________|_____________| | |Haselsteiner | | | | |Familien- |Spittal/Drau |Österreich | |_______________|Privatstiftung_______|_____________________|_____________| |Hans_Peter_____|Haselsteiner_________|_____________________|_____________| |Klemens_Peter__|Haselsteiner_________|_____________________|_____________| | |UNIQA Beteiligungs- |Wien |Österreich | |_______________|Holding_GmbH_________|_____________________|_____________| | |UNIQA Erwerb von | | | | |Beteiligungen |Wien |Österreich | |_______________|Gesellschaft_m.b.H.__|_____________________|_____________| | |UNIQA Österreich |Wien |Österreich | |_______________|Versicherungen_AG____|_____________________|_____________| | |UNIQA Insurance Group|Wien |Österreich | |_______________|AG___________________|_____________________|_____________| | |"GULBIS" Beteiligungs|Wien |Österreich | |_______________|GmbH_________________|_____________________|_____________|

4. Namen der Aktionäre:

5. Datum der Schwellenberührung: 12.5.2021

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | |Prozentanteile| Stimmrechte, | | | | | der | die die | |Gesamtzahl der| | | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte | | |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten| | |gehören (7.A) | Instrumente | | | | | |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 79,80 % | 0,00 % | 79,80 % | 110 000 000 | |Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 79,81 % | 0,00 % | 79,81 % | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

____________________________________________________________________________ |A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________| | |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_| | ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | | Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | |____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____| |AT000000STR1|_______________|_____87_780_630|_______________|________79,80_%| |Namensaktie_|_______________|______________3|_______________|_________0,00_%| |_Subsumme_A_|__________87_780_633___________|____________79,80_%____________|

______________________________________________________________________________ |B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_| | | | | Anzahl der | | | Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil | | Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte| |______________|_______________|______________|_____können_____|_______________| |______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________|

______________________________________________________________________________ |B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_| | Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil| |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der | |___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_| |___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/ juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

______________________________________________________________________________ | | | | Direkt | Direkt | | | | | Direkt | gehaltene | gehaltene | | | Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte| Finanz-/ | Total von | | | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige | beiden (%) | | | | | (%) |Instrumente | | |_________|_________________|____________|___________|____(%)_____|____________| |____1____|Deripaska_O.V.___|____________|___________|____________|____________| | 2 |Bradmion Holdings| 1 | | | | |_________|Ltd______________|____________|___________|____________|____________| | 3 |Melisantis | 2 | | | | |_________|Limited__________|____________|___________|____________|____________| | 4 |MKAO Valtoura | 3 | | | | |_________|Holdings_Limited_|____________|___________|____________|____________| | 5 |MKAO Rasperia | 4 | 25,91 %| | 25,91 %| |_________|Trading_Limited__|____________|___________|____________|____________| | 6 |Haselsteiner Hans| | 0,05 %| | 0,05 %| |_________|Peter____________|____________|___________|____________|____________| | |Haselsteiner | | | | | | 7 |Familien- | 6 | 26,38 %| | 26,38 %| |_________|Privatstiftung___|____________|___________|____________|____________| | 8 |Haselsteiner | | 0,00 %| | 0,00 %| |_________|Klemens_Peter____|____________|___________|____________|____________| | |RAIFFEISEN- | | | | | | |HOLDING | | | | | | 9 |NIEDERÖSTERREICH-| | 6,58 %| | 6,58 %| | |WIEN reg. | | | | | |_________|Gen.m.b.H._______|____________|___________|____________|____________| | 10 |"GULBIS" | 9 | | | | |_________|Beteiligungs_GmbH|____________|___________|____________|____________| | |BLR- | | | | | | 11 |Baubeteiligungs | 10 | 6,62 %| | 6,62 %| |_________|GmbH.____________|____________|___________|____________|____________| | 12 |UNIQA Insurance | | 0,02 %| | 0,02 %| |_________|Group_AG_________|____________|___________|____________|____________| | |UNIQA | | | | | | 13 |Beteiligungs- | 12 | | | | |_________|Holding_GmbH_____|____________|___________|____________|____________| | 14 |UNIQA Österreich | 13 | 12,99 %| | 12,99 %| |_________|Versicherungen_AG|____________|___________|____________|____________| | |UNIQA Erwerb von | | | | | | 15 |Beteiligungen | 14 | 1,25 %| | 1,25 %| | |Gesellschaft | | | | | |_________|m.b.H.___________|____________|___________|____________|____________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare:

Transfer of one name share from Hans Peter Haselsteiner to Klemens Peter Haselsteiner who joins the core shareholder syndicate. No change in the overall shareholding of the core shareholder syndicate. Note: Mr. Oleg Deripaska holds full (100%) beneficial ownership in and control over Melisantis Limited via a trustee. Bradmion Holdings Ltd replaced C & P Trustees Limited and C & P Corporate Services Limited as trustee(s) for Mr. Oleg Deripaska. Such replacement of the trustee(s) had no effect on the full control and beneficial ownership of Mr Deripaska over Melisantis Limited.

Wien am 19.5.2021

Ursprüngliche Mitteilung:

-------------------------------------------------------------------------------- EANS-Stimmrechte: STRABAG SE / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 Wien, 12.5.2021 Überblick

Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

1. Emittent: STRABAG SE

2. Grund der Mitteilung: Sonstiges

3. Meldepflichtige Person

Gemeinsam vorgehende Rechtsträger (§ 133 Z 7 BörseG 2018)

_________________________________________________________________________ |____Vorname____|____Name/Nachname____|________Sitz_________|____Staat____| | |MKAO Rasperia |Kaliningrad |Russland | |_______________|Trading_Limited______|_____________________|_____________| | |MKAO Valtoura |Kaliningrad |Russland | |_______________|Holdings_Limited_____|_____________________|_____________| |_______________|Melisantis_Limited___|Nicosia______________|Zypern_______| |_______________|Bradmion_Holdings_Ltd|Nicosia______________|Zypern_______| |Oleg___________|Deripaska____________|Moskau_______________|Russland_____| | |RAIFFEISEN-HOLDING | | | | |NIEDERÖSTERREICH-WIEN|Wien |Österreich | | |registrierte | | | |_______________|Genossenschaft_m.b.H.|_____________________|_____________| | |BLR-Baubeteiligungs |Wien |Österreich | |_______________|GmbH.________________|_____________________|_____________| | |Haselsteiner | | | | |Familien- |Spittal/Drau |Österreich | |_______________|Privatstiftung_______|_____________________|_____________| |Hans_Peter_____|Haselsteiner_________|Spittal/Drau_________|Österreich___| |Klemens_Peter__|Haselsteiner_________|Wien_________________|Österreich___| | |UNIQA Beteiligungs- |Wien |Österreich | |_______________|Holding_GmbH_________|_____________________|_____________| | |UNIQA Erwerb von | | | | |Beteiligungen |Wien |Österreich | |_______________|Gesellschaft_m.b.H.__|_____________________|_____________| | |UNIQA Österreich |Wien |Österreich | |_______________|Versicherungen_AG____|_____________________|_____________| | |UNIQA Insurance |Wien |Österreich | |_______________|Group_AG_____________|_____________________|_____________| | |"GULBIS" Beteiligungs|Wien |Österreich | |_______________|GmbH_________________|_____________________|_____________|

4. Namen der Aktionäre:

5. Datum der Schwellenberührung:

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | |Prozentanteile| Stimmrechte, | | | | | der | die die | |Gesamtzahl der| | | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte | | |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten| | |gehören (7.A) | Instrumente | | | | | |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 79,80 % | 0,00 % | 79,80 % | 110.000.000 | |Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 79,81 % | 0,00 % | 79,81 % | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

____________________________________________________________________________ |A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________| | |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_| | ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | | Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | |____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____| |AT000000STR1|_______________|_____87.780.630|_______________|________79,80_%| |Namensaktien|_______________|______________3|_______________|_________0,00_%| |_Subsumme_A_|__________87.780.633___________|____________79,80_%____________|

______________________________________________________________________________ |B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_| | | | | Anzahl der | | | Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil | | Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte| |______________|_______________|______________|_____können_____|_______________| |______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________|

______________________________________________________________________________ |B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_| | Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil| |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der | |___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_| |___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/ juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

______________________________________________________________________________ | | | | Direkt | Direkt | | | | | Direkt | gehaltene | gehaltene | | | Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte| Finanz-/ | Total von | | | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige | beiden (%) | | | | | (%) |Instrumente | | |_________|_________________|____________|___________|____(%)_____|____________| |____1____|Deripaska_O.V.___|____________|___________|____________|____________| | 2 |Bradmion Holdings| 1 | | | | |_________|Ltd______________|____________|___________|____________|____________| | 3 |Melisantis | 2 | | | | |_________|Limited__________|____________|___________|____________|____________| | 4 |MKAO Valtoura | 3 | | | | |_________|Holdings_Limited_|____________|___________|____________|____________| | 5 |MKAO Rasperia | 4 | 25,910 %| | | |_________|Trading_Limited__|____________|___________|____________|____________| |____6____|Haselsteiner_H.P.|____________|___0,0500_%|____________|____________| | |Haselsteiner | | | | | | 7 |Familien- | 6 | 26,380 %| | | |_________|Privatstiftung___|____________|___________|____________|____________| |____8____|Haselsteiner_K.P.|____________|___0,0011_%|____________|____________| | |Raiffeisen- | | | | | | |Holding | | | | | | 9 |Niederösterreich-| | 6,5800 %| | | | |Wien reg. | | | | | |_________|Gen.m.b.H._______|____________|___________|____________|____________| | 10 |"GULBIS" | 9 | | | | |_________|Beteiligungs_GmbH|____________|___________|____________|____________| | |BLR- | | | | | | 11 |Baubeteiligungs | 10 | 6,6200 %| | | |_________|GmbH.____________|____________|___________|____________|____________| | 12 |UNIQA Insurance | | 0,0200 %| | | |_________|Group_AG_________|____________|___________|____________|____________| | |UNIQA | | | | | | 13 |Beteiligungs- | 12 | | | | |_________|Holding_GmbH_____|____________|___________|____________|____________| | 14 |UNIQA Österreich | 13 | 12,9900 %| | | |_________|Versicherungen_AG|____________|___________|____________|____________| | |UNIQA Erwerb von | | | | | | 15 |Beteiligungen | 14 | 1,2500 %| | | | |Gesellschaft | | | | | |_________|m.b.H.___________|____________|___________|____________|____________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:

Transfer of one name share from Hans Peter Haselsteiner to Klemens Peter Haselsteiner who joins the core shareholder syndicate. No change in the overall shareholding of the core shareholder syndicate.

Note: Mr. Oleg Deripaska holds full (100%) beneficial ownership in and control over Melisantis Limited via a trustee. Bradmion Holdings Ltd replaced C & P Trustees Limited and C & P Corporate Services Limited as trustee(s) for Mr. Oleg Deripaska. Such replacement of the trustee(s) had no effect on the full control and beneficial ownership of Mr Deripaska over Melisantis Limited.

Ende der ursprünglichen Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: STRABAG SE

Donau-City-Straße 9

A-1220 Wien

Telefon: +43 1 22422 -0

FAX: +43 1 22422 - 1177

Email: investor.relations @ strabag.com

WWW: www.strabag.com

ISIN: AT000000STR1, AT0000A05HY9

Indizes: ATX, SATX, WBI

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

STRABAG SE

Marianne Jakl

Interim Head of Corporate Communications

Tel: +43 1 22422-1174

marianne.jakl@strabag.com