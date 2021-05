Barbara Stöckl im Gespräch mit Philipp Hansa, Monika Helfer, Franz Posch und Lisa Krammer

In „Stöckl.“ am 20. Mai um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 20. Mai 2021, um 23.05 Uhr in ORF 2 Ö3-Moderator Philipp Hansa, Schriftstellerin Monika Helfer, Volksmusiker und Moderator Franz Posch und Sprachwissenschafterin Lisa Krammer zu Gast bei Barbara Stöckl:

„Ich habe mit dem Aufschreiben meiner Familiengeschichte gewartet, bis alle gestorben sind. Ich wollte niemanden verletzten“, sagt Autorin Monika Helfer, die mit ihrem Buch „Die Bagage“ vergangenes Jahr ihren ersten Beststeller gelandet hat. Die sehr persönliche Aufarbeitung ihrer Familiengeschichte hat nun mit ihrem neuen Buch „Vati“ ihre Fortsetzung gefunden. In „Stöckl.“ spricht die 72-jährige Vorarlbergerin und Ehefrau von Schriftsteller Michael Köhlmeier über das Aufwachsen in schwierigen Verhältnissen, das Leben auf dem Land und die Suche nach der eigenen Herkunft.

Ein Thema, mit dem sich aktuell auch Ö3-Moderator Philipp Hansa sehr intensiv beschäftigt. Aus einem Instagram-Post heraus, in dem er schrieb, dass sein Großvater Arthur 1880 geboren ist, entstand ein Familienforschungsprojekt: „Wir haben begonnen, den Nachlass meines Großvaters durchzuarbeiten und alte Liebesbriefe und Tagebucheinträge zu lesen. Er war ein ziemlicher Hallodri.“ Was würde Arthur heute zum Leben seines Enkels sagen?

Am Samstag, dem 22. Mai, wird Ö3-Moderator Philipp Hansa – nach Tel Aviv 2019 – zum zweiten Mal bei der finalen Punktevergabe des „Eurovision Song Contest“ 2021 live aus Wien das österreichische Jury-Voting verkünden.

Mit den vielen Facetten der österreichischen Sprache setzte sich Lisa Krammer auseinander. Für ihren Podcast „mundART“ interviewt die Sprachforscherin Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten und entdeckt alte Ausdrücke neu.

„Früher haben sich die Leute für den Dialekt geniert, heute schreiben die Jungen ihre SMS im Dialekt“, freut sich Franz Posch, seit 33 Jahren Moderator der Volksmusiksendung „Mei liabste Weis“. Der ehemalige Musik- und Sportlehrer, der 20 Instrumente beherrscht, präsentiert seine nächste Sendung am Samstag, dem 29. Mai, um 20.15 Uhr in ORF 2 zum 100. Geburtstag des Burgenlandes live aus Donnerskirchen am Neusiedler See.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at