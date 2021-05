Gründung der 3M Österreich GmbH 1961

60 Jahre Fortschritt und Erfolg (FOTO)

Wien (ots) - Am 2. Mai 1961 begann in Wien im 18. Bezirk eine nun 60 Jahre andauernde Erfolgsgeschichte: Mit 23 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nahm 3M Österreich seine Geschäftstätigkeit auf. Die 3M Österreich GmbH und ihre Tochtergesellschaften erwirtschaften heute einen Jahresumsatz von rund 128 Millionen Euro und beschäftigen insgesamt 362 Mitarbeiter.

Von Beginn an setzte man bei 3M Österreich wie auch beim Mutterkonzern auf die Weiterentwicklung bestehender Produkte und die Forschung an neuen innovativen Lösungen für einen immer breiter werden Kundenkreis. So konnten bereits im ersten Jahr Umsatz und Personalstand mehr als verdoppelt werden. Und es ging auch in den folgenden Jahren stetig aufwärts, wie die folgende Chronik dokumentiert:

02. Februar 1961: Der Gesellschaftsvertrag zur Gründung der „Minnesota 3M technische Vertriebsgesellschaft mbH“ wird unterzeichnet.

Januar 1963: 3M Österreich bezieht ein neues, größeres Büro im 1. Bezirk in Wien.

01. Oktober 1965: Das erste Verkaufsbüro wird eröffnet und 3M Österreich erwirbt ein Grundstück in Perchtoldsdorf zum Bau einer Lagerhalle.

1966: In nur drei Monaten errichtet 3M auf dem Grundstück eine 3.000 m2 große hochmoderne Lagerhalle.

November 1966: 3M Österreich übernimmt den Vertrieb von Produkten der Ferrania S.p.A. Mailand, deren gesamtes Aktienkapital 3M bereits 1964 gekauft hat.

16. Mai 1971: das neue Bürogebäude in Perchtoldsdorf wird eingeweiht. Damit findet erstmals die gesamte 3M Östereich unter einem Dach Platz.

1972: Der Firmenname wird von „Minnesota 3M technische Vertriebsgesellschaft mbH in „3M Österreich Gesellschaft mbH“ geändert.

1974: Der Jahresumsatz des Unternehmen übersteigt 300 Millionen Schilling (21,801.850 €)

1981: Das Stammkapital des Unternehmens wird auf 75 Millionen Schilling (5,450.463 €) erhöht.

2011: 3M übernimmt die Winterthur Technology Group und verfügt nun über Produktions- und Forschungsstätten in Österreich (Villach) und der Schweiz (Winterthur und Egnach).

2019: Das nach einem Großbrand im Jahre 2018 in weiten Teilen zerstörte Schleifmittelwerk in Villach wird nach umfangreichen Wiederaufbau- und Modernisierungsarbeiten wiedereröffnet.

Bildmaterial auf Anfrage verfügbar.

Über 3M

Der Multitechnologiekonzern 3M wurde 1902 in Minnesota, USA, gegründet und zählt heute zu den innovativsten Unternehmen weltweit. 3M ist mit 95.000 Mitarbeitern in über 190 Ländern vertreten und erzielte 2020 einen Umsatz von 32 Mrd. US-Dollar. Grundlage für seine Innovationskraft ist die vielfältige Nutzung von 51 eigenen Technologieplattformen. Heute umfasst das Portfolio mehr als 55.000 verschiedene Produkte für fast jeden Lebensbereich. 3M hält über 25.000 Patente und macht rund ein Drittel seines Umsatzes mit Produkten, die seit weniger als fünf Jahren auf dem Markt sind.

3M ist eine Marke der 3M Company.

