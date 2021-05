Vier RWB Fonds zahlen in Kürze aus

RWB China I bereits mit Auszahlungen in Höhe von 235 Prozent (FOTO)

Oberhaching (ots) - Vier Private-Equity-Dachfonds der RWB leisten im Juni und Juli Auszahlungen an tausende Privatanlegerinnen und Privatanleger. Der Fonds RWB China I schüttet dabei 70 Prozent an Anleger aus. Sie werden damit bereits 235 Prozent ihrer eingesetzten Einlage zurückerhalten haben. Daneben leistet die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG mit den Dachfonds RWB China II (20 Prozent), RWB Secondary I (20 Prozent) und RWB Germany III (10 Prozent) weitere Auszahlungen.

"Private Equity ist aktuell als robuste Ertragsalternative in aller Munde. Unsere aktuellen Auszahlungen rechtfertigen einmal mehr diese Aufmerksamkeit und zeigen zudem, dass Privatanleger ebenso von der Anlageklasse profitieren können wie institutionelle Investoren", sagt Norman Lemke, Vorstand der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG. Anleger des RWB China I erhalten bereits die neunte Ausschüttung. Der RWB China II zahlt zum fünften Mal aus. Für Anleger der Fonds RWB Secondary I und RWB Germany III ist es jeweils die vierte Auszahlung.

Noch bis 30. Juni 2021 können sich Privatanleger am aktuellen Private-Equity-Dachfonds RWB International VII beteiligen. Dabei investieren sie sicherheitsorientiert über eine Vielzahl institutioneller Private-Equity-Fonds in hunderte Unternehmen verschiedener Branchen und Länder. Mehr als 100 verschiedene Firmen befinden sich bereits im Portfolio. In Deutschland können sich Anlegerinnen und Anleger ab 2.500 Euro einmalig bzw. 50 Euro monatlich beteiligen.

Über die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG:

Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG (RWB) bietet Privatanlegern seit 1999 einen Zugang zu hochqualitativen institutionellen Private-Equity-Fonds. Über sicherheitsorientierte Dachfondslösungen ermöglicht die RWB den Einstieg in die Anlageklasse zielgruppengerecht mit vergleichsweise niedrigen Zeichnungssummen. Mit rund 140.000 Beteiligungsverträgen ist das Haus der erfahrenste Anbieter Europas in diesem Kundensegment.

