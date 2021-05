Windkraft Simonsfeld präsentiert solides Jahresergebnis

Ernstbrunn (OTS) - Im Jahr 2020 produzierte die Windkraft Simonsfeld Gruppe 499 Mio. Kilowattstunden ökologischen Strom – dies entspricht dem Jahresverbrauch von 125.00 Haushalten. Die Unternehmensgruppe erwirtschaftete im Vorjahr einen Jahresumsatz von 37,1 Mio. € und erzielte ein Konzernergebnis nach Steuern von 4,2 Mio. €.

14 Windenergieanlagen in Bau

Im ersten Halbjahr 2020 wurde der Windpark Prinzendorf I mit neun Windenergieanlagen abgebaut. Die demontierten Großkomponenten wurden verkauft und an neuen Standorten im Ausland wieder errichtet. In der zweiten Jahreshälfte 2020 wurden die Infrastrukturarbeiten für die neuen Windparks Poysdorf-Wilfersdorf V und Prinzendorf III planmäßig abgeschlossen. Die 14 neuen Windenergieanlagen werden bis Jahresende 2021 installiert.

Investitionen: 14,6 Mio. €

Im Geschäftsjahr 2020 investierte die Windkraft Simonsfeld 12,7 Mio. € in die beiden neuen Windparks Poysdorf-Wilfersdorf V und Prinzendorf III. 1,2 Mio. € wurden in die Entwicklung und Genehmigung neuer Windkraftprojekte investiert.

Anleihe in vier Wochen gezeichnet

Die Windkraft Simonsfeld Anleihe 2020 mit einem Volumen von 15 Mio. € wurde in nur vier Wochen gezeichnet. Die eingeworbenen Mittel werden in die neuen Windparks Poysdorf V und Prinzendorf III investiert.

Aktienpreis mit kräftigem Aufwind

Die Windkraft Simonsfeld-Aktie war auch im Vorjahr wieder stark gefragt. Mit 2,9 Mio. € übertraf das auf dem Handelsplatz für Windkraft Simonsfeld Aktien erzielte Gesamtvolumen jenes der Vorjahre. Der Durchschnittspreis unserer Aktie für 2020 lag bei 351,2 € je Aktie – und somit 96 € je Aktie über dem Wert des Vorjahres.

Den Geschäftsbericht zum Download finden Sie hier.



Über die Windkraft Simonsfeld

Die Windkraft Simonsfeld betreibt 75 Windkraftwerke in Österreich und zwei in Bulgarien. Im Vorjahr hat das Unternehmen 499 Millionen kWh produziert. Diese Menge entspricht dem Verbrauch von rund 125.000 Haushalten. Rund 2.200 Personen sind an dem Weinviertler Windstromerzeuger als Aktionär*innen beteiligt. Infos zur Beteiligung unter www.wks-handelsplatz.at

Rückfragen & Kontakt:

Winfried Dimmel,

Kommunikation

winfried.dimmel @ wksimonsfeld.at

Tel: 0664 8495264