SOS Mitmensch: Online-Benefizkunstauktion mit starkem Anstieg an Exponaten

111 Kunstwerke stärken die Menschenrechtsarbeit von SOS Mitmensch

Wien (OTS) - SOS Mitmensch vermeldet einen starken Anstieg an Exponaten bei seiner alljährlichen Menschenrechts-Kunstauktion. 111 Kunstwerke seien von hochkarätigen Künstlerinnen und Künstlern für die Benefiz-Versteigerung gespendet worden, erklärt die Menschenrechtsorganisation. Die Online-Auktion läuft bis zum 27. Mai.

„In schwierigen Zeiten ist es besonders schön, wenn es positive Überraschungen gibt. Mit so vielen gespendeten Kunstwerken für unsere Benefizauktion haben wir nicht gerechnet. Die Künstlerinnen und Künstler leisten mit ihrer Spende einen enorm wichtigen Beitrag zur Stärkung unserer Menschenrechtsarbeit“, so Katharina Hofmann-Sewera, die für SOS Mitmensch die jährliche Benefizauktion organisiert.

Hofmann-Sewera betont, dass heuer Künstlerinnen und Künstler mit Herkunftswurzeln in Frankreich, Deutschland, Mazedonien, USA, Bangladesch, Japan, Türkei, Brasilien, Dominikanische Republik, Slowakei, Israel, Schweiz; Mexiko und Österreich an der Benefizauktion teilnehmen und die Vielfalt des in Österreich ansässigen künstlerischen Schaffens auf höchstem Niveau zeigen würden. Mit Arnulf Rainer, Günter Brus, Hans Staudacher und Max Weiler seien auch wieder international besonders bekannte Namen vertreten ebenso wie arrivierte Künstler*innen einer mittleren und jüngeren Generation wie Iris Andraschek. Veronika Dirnhofer, Anna Witt, Christian Eisenberger, GELATIN, Constantin Luser oder Edin Zenun.

Aufgrund der Corona-Pandemie findet die Menschenrechts-Benefizkunstauktion von SOS Mitmensch zum zweiten Mal als Online-Auktion statt. Bis zum 27. April um 17 Uhr sei es möglich, auf der Webseite des Dorotheums online Gebote abzugeben, davor gebe es am 25. und 26. Mai von 9 bis 19 Uhr die Möglichkeit, die Werke in der Aula der Wissenschaften live zu besichtigen, erklärt Hofmann-Sewera.

Rückfragen & Kontakt:

SOS MITMENSCH

Katharina Hofmann-Sewera

m +43 676 7727586

fax +43 1 524 99 00 - 9

https://www.sosmitmensch.at/site/kunst/2019