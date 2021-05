Crowdinvesting-Pionier ROCKETS erreicht als erster Plattformbetreiber 100 Millionen Euro

Die ROCKETS Holding mit den Plattformen GREEN ROCKET, HOME ROCKET und LION ROCKET übertrifft als heimischer Marktführer die 100 Millionen-Marke an investiertem Kapital.

Eine große Stärke der ROCKETS-Gruppe ist, dass wir durch unsere spezifizierten Plattformen ein breites Spektrum an Investmentchancen aus den unterschiedlichsten Bereichen bieten können – seien es das beliebte “Betongold”, zukunftsweisende Startups oder etablierte KMUs aus der heimischen Realwirtschaft. Mit nur einem Login und einem zentralen Nutzerprofil kann der Anleger auf allen drei Plattformen investieren und die Veranlagungen verwalten Peter Garber-Schmidt, Co-Gründer und Geschäftsführer von ROCKETS 1/3

Die Entwicklungen zeigen, dass Veranlagung in Crowdinvesting in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und mittlerweile als vielversprechende Ergänzung im persönlichen Anlage-Portfolio gesehen wird Wolfgang Deutschmann, Co-Gründer und Geschäftsführer von ROCKETS 2/3

Künftig wird die ROCKETS-Gruppe noch enger zusammenwachsen und auch internationaler tätig werden. Peter Garber-Schmidt, Co-Gründer und Geschäftsführer von ROCKETS 3/3

Graz (OTS) - Österreichs Crowdfunding-Szene ist um einen Meilenstein reicher: Als erster österreichischer Plattformbetreiber konnte die Grazer ROCKETS-Gruppe – mit ihren Plattformen GREEN ROCKET, HOME ROCKET und LION ROCKET – ein neunstelliges Investitionsvolumen erreichen: Das gesamte, jemals investierte Transaktionsvolumen erreichte im Mai die 100 Millionen-Euro-Marke. Seit Bestehen der ersten Plattform, GREEN ROCKET (gegr. 2013), konnten Kleinanleger in mehr als 230 Investitionschancen aus den verschiedensten Branchen und Unternehmensphasen anlegen.



Das erste Quartal 2021 bestätigt den Aufwärtstrend: Insgesamt 22 Investitionsmöglichkeiten wurden der ROCKETS-Crowd vorgestellt und erfolgreich finanziert. Das eingesammelte Volumen allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres beläuft sich auf 11,5 Millionen Euro. Die Anleger erhielten im selben Zeitraum fast eine Million Euro an Zinszahlungen aus bestehenden Investments.

Anteil an jungen und weiblichen Anlegern wächst

Aktuell sind bei ROCKETS 33.000 Anleger registriert. Zwar ist der durchschnittliche ROCKETS-Investor männlich, Ende 40 und finanziell gut situiert; doch steigt auch der Anteil der weiblichen Investorinnen und unter 30-Jährigen kontinuierlich. “ Die Entwicklungen zeigen, dass Veranlagung in Crowdinvesting in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und mittlerweile als vielversprechende Ergänzung im persönlichen Anlage-Portfolio gesehen wird ”, meint Wolfgang Deutschmann, Co-Gründer und Geschäftsführer von ROCKETS. Durchschnittlich wird ein Betrag von knapp 1.300 Euro pro Investition veranlagt.

Mehr als 24 Millionen Euro bereits rückbezahlt

Neben täglichen Zuwächsen an neuen Investoren verfügt ROCKETS auch über eine starke Basis an Stamminvestoren, die regelmäßig in verschiedene Projekte investieren, so ihr Portfolio diversifizieren und das Risiko eines Ausfalls optimal streuen. “Motivierend” auf die Investitionsdynamik wirken sich u.a. die bereits erfolgten Rückzahlungen aus: Mehr als 24 Millionen Euro sind bis dato an die Crowd geflossen. Die Summe beinhaltet sowohl Zinsauszahlungen als auch Rückzahlungen von Investitionen, deren Veranlagungslaufzeit bereits beendet ist.

Diversifizierte Ausrichtung als Erfolgsfaktor

Eine besondere Stärke der ROCKETS-Gruppe ist die Ausrichtung auf mehrere Bereiche: Mit den Plattformen GREEN ROCKET, HOME ROCKET und LION ROCKET werden verschiedene zukunftsträchtige Branchen abgedeckt. Neben Startups aus den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung sowie Immobilien, setzt das Fin-Tech auch auf etablierte Unternehmen.

“ Eine große Stärke der ROCKETS-Gruppe ist, dass wir durch unsere spezifizierten Plattformen ein breites Spektrum an Investmentchancen aus den unterschiedlichsten Bereichen bieten können – seien es das beliebte “Betongold”, zukunftsweisende Startups oder etablierte KMUs aus der heimischen Realwirtschaft. Mit nur einem Login und einem zentralen Nutzerprofil kann der Anleger auf allen drei Plattformen investieren und die Veranlagungen verwalten ”, beschreibt Peter Garber-Schmidt, Co-Gründer und Geschäftsführer von ROCKETS. “ Künftig wird die ROCKETS-Gruppe noch enger zusammenwachsen und auch internationaler tätig werden. ”



Über ROCKETS

Das Fin-Tech Unternehmen ROCKETS, gegründet von Peter Garber-Schmidt und Wolfgang Deutschmann, ist Österreichs größter Crowdinvesting-Plattform-Betreiber und Marktführer: Seit 2017 erreichen die drei Plattformen GREEN ROCKET, HOME ROCKET und LION ROCKET jährlich das größte Investitionsvolumen im heimischen Crowdfunding-Sektor mit knapp 30 % Marktanteil. GREEN ROCKET ist Europas führende Crowdinvesting-Plattform für nachhaltige Startups und Wachstumsprojekte aus den Bereichen Energie, Gesundheit und Innovation. HOME ROCKET war die erste österreichische Immobilien-Crowdinvesting-Plattform. Mit September 2016 startete mit LION ROCKET ein eigenes Portal für Crowdinvesting in etablierte Unternehmen. HOME ROCKET und GREEN ROCKET wurden zudem mehrfach in Folge mit Bestnoten des Gütesiegels des Deutschen Kundeninstituts* ausgezeichnet.

*Test Crowdinvesting (€amS 4/2021): GREEN ROCKET und HOME ROCKET mit Testurteil “Sehr gut”.



Rückfragen & Kontakt:

Pia Vejnik, BA MA

ROCKETS Holding GmbH

Waagner-Biro-Straße 100, 2.OG

8020 Graz

vejnik @ rocketsholding.com

+43 676 841 722 100