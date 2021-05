Neues Operationskonzept bei Hallux Valgus

Wien (OTS) - Hallux Valgus zählt zu den häufigsten Erkrankungen am Vorfuß. Im fortgeschrittenen Stadium ist die Therapie nur durch eine Fußoperation möglich. Herkömmliche Operationsmethoden sind oft mit Schmerzen und einer langen Regeneration verbunden. Der Wiener Orthopäde Dr. Reinhard Schuh hat eine neues Operationskonzept entwickelt. Seine patentierte Hallufast® Methode ermöglicht PatientInnen einen schmerzarmen Eingriff und eine schnelle Rückkehr zu Alltagstätigkeiten.

„ In etwa jede/r zehnte ÖsterreicherIn leidet an einer Hallux Valgus Fehlstellung am Fuß. Somit gehört Hallux Valgus zu den häufigsten Fehlstellungen am Vorfuß “, erklärt Orthopäde und orthopädischer Chirurg OA Priv.Doz. Dr. Reinhard Schuh. Betroffen sind vor allem Frauen mittleren Alters. Es kommt bei der Hallux Valgus Fehlstellung zur Abweichung der Großzehe zur Fußaußenseite. Dadurch entsteht eine störende Erhebung am Zehengrundgelenk. Neben Druckstellen in den Schuhen führt die Fehlstellung oft zu Schmerzen im gesamten Vorfuß. Verursacht wird die Erkrankung durch eine Vielzahl von Faktoren. Enge Schuhe mit hohen Absätzen begünstigen Hallux Valgus.

Eine dauerhafte Korrektur der Hallux Valgus Fehlstellung ist nur durch operative Verfahren möglich. Aufgrund veralteter Methoden und oftmals wenig sorgsamer Nachbehandlung hat die Hallux Valgus Operation einen schlechten Ruf bei PatientInnen. Orthopäde und Fußspezialist Dr. Reinhard Schuh befasst sich seit mehr als zehn Jahren mit der stetigen Verbesserung und Modernisierung von Operationsverfahren und deren Nachbehandlung. Mit der Hallufast® Methode ist es ihm nun gelungen, die Hallux Valgus Operation zu revolutionieren und betroffenen PatientInnen eine Reihe an Vorteilen zu ermöglichen. „ Mit Hallufast® habe ich ein innovatives Operationskonzept entwickelt, das für die PatientInnen schmerzarm ist und ihnen eine rasche Rückkehr zu Alltagsaktivitäten ermöglicht “, so Dr. Schuh über sein neues Behandlungsverfahren.

Was ist neu an der Hallufast® Methode von Dr. Reinhard Schuh?

Die Erfolgsfaktoren der neuen Hallufast® Methode sind die Anwendung modernster Operationsverfahren und spezieller Rehabilitationsmaßnahmen. Laut Dr. Schuh führten die Erfahrungen aus über 1000 Vorfußoperationen und die Erkenntnisse aus seinen wissenschaftlichen Forschungen zur Entwicklung der Hallufast® Methode. Dadurch ergeben sich folgende Vorteile für die PatientInnen:

Schmerzreduktion nach der Operation durch kurze Dauer und selektive Betäubung von Nerven, die den Schmerz weiterleiten

nach der Operation durch kurze Dauer und selektive Betäubung von Nerven, die den Schmerz weiterleiten Modernste Operationsverfahren , die individuell an den Patienten bzw. die Patientin angepasst werden

, die an den Patienten bzw. die Patientin angepasst werden Sofortige Vollbelastbarkeit : Durch Verwendung modernster Implantate wird eine stabile Fixierung hergestellt. Der Fuß ist unmittelbar nach der Operation voll belastbar.

: Durch Verwendung modernster Implantate wird eine stabile Fixierung hergestellt. Der Fuß ist unmittelbar nach der Operation voll belastbar. Rasche Rückkehr zu den Alltagsaktivitäten durch spezielle Rehabilitationsmaßnahmen: Unmittelbar nach der Operation kann die Zehe durch die PatientInnen bereits bewegt werden, um eine Versteifung zu verhindern. Speziell entwickelte Schuhe für die unmittelbare Phase nach der Operation und abschwellende Maßnahmen sorgen für rasche Genesung.

" Ich konnte den Fuß gleich nach der OP belasten. Nach ein paar Tagen konnte ich sogar Stiegen rauf und runter gehen. Vier Wochen nach der OP konnte ich zu 80 Prozent alles schmerzfrei so machen wie früher ", so die Patientin Andrea Hoppel, 55 Jahre, Hallufast® OP im Dezember 2020.

