Zutrittsprüfung in der Praxis der Gastronomie kaum zu schaffen!

Digitale Lösung schafft ab sofort Abhilfe für dieses Problem zum Start der Gastronomie

Wien (OTS) - „Über 12 Arten von Zertifikaten, in unzähligen Darstellungsformen, mit 14 Variablen zur Berechnung der Gültigkeit – welcher Betriebsinhaber kann das in einer Sekunde beim Gast überprüfen, bzw. berechnen?“ so Erwin Kreczy, Projektleiter von ticket4you.at.

Die smarten Lösungen zur digitalen Gästeregistrierung von ticket4you.at – einem österreichischen Unternehmen für kostenloses Online-Ticketing bei Veranstaltungen – können das.

Die 1000-fach erprobte Lösung von ticket4you.at bietet seit Herbst 2020 eine kostenlose, digitale Gästeregistrierung für alle Arten von Betrieben in Wien und gesamt Österreich. Mit dem bekannten Scannen eines QR-Codes im Betrieb, Dateneingabe und Registrierungsbestätigung am Smartphone. Verschlüsselt übertragen an einen hochsicheren Server, Datenschutz konform und nach 28 Tagen automatisch gelöscht.

Zusätzlich können nun NEU alle Arten von Zertifikaten und QR-Codes angegeben, sowie die Gültigkeit vor einer Registrierung überprüft werden. Ist der Nachweis nicht gültig, ist keine Registrierung möglich.

Registrierung und Kontrolle werden für den Betriebsinhaber anonymisiert protokolliert.

Für ganze Gemeinden, Einkaufzentren etc. gibt es zusätzliche Lösungen – als Gast einmalig registrieren, Zertifikat nachweisen und man erhält Zutritt für alle teilnehmenden Betriebe für die Gültigkeit des Nachweises. APPIN.at

„Wir sehen unsere Lösungen als Überbrückung bis irgendwann der „Grüne Pass“ in digitaler Form kommen wird und ersparen den Betrieben so bis zu 95 % an Zeit bei der Kontrolle.“ So Robert Haidl, Systementwickler bei ticket4you.at.

Rückfragen & Kontakt:

Erwin Kreczy Projektleitung ticket4you.at



Think:Put Communications

Rainer Adelsberger, BA, MA MA

Kolingasse 10/10, 1090 Wien

E-Mail:e.kreczy @ thinkput.at

Phone: +43 664 144 133 8