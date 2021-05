Neue Partei will Ende der Covid-Maßnahmen

Wien (OTS) - Eine soeben gegründete neue politische Partei fordert “die sofortige Aufhebung sämtlicher Corona-Maßnahmen und Normen" etwa in der Form, wie sie vom US-Bundesstaat Texas durchgeführt wurde.



Dies ist der einzige Punkt des Programms von oeffnen.at, das seine Ziele mit "demokratischen, friedlichen Mitteln auf der Basis der österreichischen Bundesverfassung” erreichen will.



Jede(r) dürfe, niemand solle eine Maske tragen müssen. Staatlich verordnete "Lockdown"-Maßnahmen, die sich gegen die breite Bevölkerung richten, sind aufzuheben.



Die vom Wiener TU-Professor Svozil angemeldete Gruppierung will “auf Basis der wissenschaftlichen Weltauffassung und unserem derzeitigen Wissensstand zu Covid-19″ agieren, der mit einem (übersetzten) Zitat des Stanford-Mediziners John Ioannidis zusammengefasst wird:

"Während kleine Vorteile nicht ausgeschlossen werden können, finden wir keine signifikanten Vorteile durch die Verringerung des Fallwachstum bei restriktiveren nichtpharmazeutischen Interventionen. Ähnliche Reduzierungen des Fallwachstums können mit weniger restriktiven Interventionen erzielt werden.”



Diese Erkenntnisse ermöglichen eine weitgehende, besonnene Rückkehr zum normalen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben auch ohne diskriminierende "Impfanreize", welche in ihrer Wirkung einen bürokratisch verordneten Impf- und Testzirkus ohne wissenschaftliche Notwendigkeit entfachen.

