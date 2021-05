simpliTV bringt TV-App „simpliONE“ für Fernseherlebnis der neuesten Generation auf den Markt

Wien (OTS) - simpliTV setzt ab sofort neue Maßstäbe für das Fernsehen der neuesten Generation: simpliONE vereint klassisches Fernsehen mit den Funktionen der Streaming-Technologie und ermöglicht dadurch ein besonderes Fernseherlebnis am SmartTV. Neben den flexiblen Funktionen bereichert die übersichtliche Benutzeroberfläche das Fernsehvergnügen. simpliONE kann bei allen aktuellen Paketen von simpliTV genutzt werden, so auch beim kostenlosen Produkt der HD-Aktivierung, bei dem 17 Sender inklusive HD verfügbar sind.

Fernsehen und Unterhaltung sind in den letzten Jahren immer unübersichtlicher geworden. Streaming-Apps, Mediatheken & Co. bieten eine enorme Programmvielfalt, die sich jedoch oft nicht mehr durchblicken lässt. simpliONE räumt jetzt mit dem Technikchaos auf. Die neue App von simpliTV vereint traditionelles Fernsehen mit den neuen Funktionen der Streaming-Technologie.

Vor allem die Benutzeroberfläche hebt das Fernsehen auf ein neues Level: Neben einer intuitiven Navigation bietet die Rubrik „Entdecken“ eine einzigartige Übersicht von persönlichen Empfehlungen, Aufnahmen und Genres aller Art. So kann das TV-Publikum in den Sendungen der letzten Woche stöbern, konkrete Inhalte finden oder nach bestimmten Genres suchen.

simpliONE – Eine App, alles drin!

„ Mit simpliONE starten wir das Fernsehen der neuesten Generation und vereinen die Qualität des klassischen Broadcast-Fernsehens mit den Freiheiten flexibler TV-Nutzung. simpliONE bietet optimalen Komfort beim Fernsehen und zeigt, was in puncto User Experience alles möglich ist. Wir bereichern dadurch das Fernsehverhalten unserer Kundinnen und Kunden um eine einzigartige Flexibilität “, zeigt sich Thomas Langsenlehner, Geschäftsführer von simpliTV, über die innovative Produktentwicklung überzeugt. Neben dem klassischen Live-Fernsehen können Sendungen sieben Tage im Nachhinein angesehen werden und auch eine praktische Start-Stopp-Funktion ist integriert. Laufende Sendungen lassen sich außerdem ganz einfach von vorne starten. Der Lieblingsfilm kann mittels persönlichem Videorekorder aufgezeichnet und nach Belieben abgerufen werden.

Rasche Orientierung für vielfältige Programme

Für die Konsumentinnen und Konsumenten ergeben sich daher je nach TV-Paket über 10.000 Sendungen auf einen Knopfdruck. Besonders der Bereich „Entdecken“ macht die Nutzung von simpliONE zu einem Erlebnis. Neben aktuellen Empfehlungen und der Suche nach Genres werden auch die Sendungen der letzten Woche sowie persönliche Aufnahmen übersichtlich präsentiert. Die bereits bestehende simpliTV App ist weiterhin am PC, Laptop und Smartphone nutzbar. simpliTV reagiert somit auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden und stellt für nahezu jedes Gerät die passende App zur Verfügung. Zeitgleich sind zudem zwei Streams möglich, so kann am SmartTV beispielsweise das Fußball-Match live verfolgt und zeitgleich die Lieblingsserie am Smartphone gestreamt werden.

Das aktuelle Angebot im Detail

Das innovative Fernseherlebnis kann per App auf den neuesten SmartTVs von Samsung und LG sowie allen TVs mit AndroidTV (Sony, Philips,…)* genutzt werden. Benötigt werden lediglich ein simpliTV Modul sowie eine Antenne und schon können die Vorteile von klassischem Fernsehen und Streaming genutzt werden. Mit der HD-Aktivierung sind dadurch 17 Sender inklusive HD ohne laufende Kosten flexibel empfangbar. Bei einer Neuanmeldung im Aktionszeitraum (19.05. – 31.07.2021) ist in den ersten drei Monaten das Antenne Plus Paket inkludiert, das mehr als 50 Sender inklusive HD bietet. Auch das simpliTV Modul sowie die Antenne sind im Aktionszeitraum um 50,- Euro erhältlich.

*TV-Modelle mit Android OS ab Version 7.0, Samsung ab Baujahr 2017, LG ab Baujahr 2017

Über simpliTV

simpliTV ist der Spezialist für TV-Unterhaltung in Österreich und bietet für jeden das richtige Fernsehen – egal ob über Antenne, SAT oder Streaming. Die Produkte ermöglichen einen unkomplizierten Zugang zu Fernsehen, Entertainment und Information. simpliTV ist die Marke, unter der die simpli services GmbH & Co KG (simpli services) ein breites Angebot an TV-Produkten vermarktet. simpli services ist ein Unternehmen der ORS-Gruppe. Für weitere Informationen: www.simpliTV.at

Über die ORS Group

Die ORS garantiert Content-Anbietern die Übertragung von Audio- bzw. audiovisuellen Angeboten via Terrestrik, Satellit und Kabel sowie auch IP Services und Streaming Lösungen. Unter der Marke „simpliTV“ betreibt die ORS comm selbst eine TV-Plattform, die preisbewussten TV-Konsumenten via Antenne und SAT zur Verfügung steht. Für weitere Informationen: www.ors.at

