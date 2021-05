Wiener Städtische: Die E-Bike-Versicherung boomt

Der Trend zum E-Bike ist so groß wie nie zuvor. Die Wiener Städtische bietet mit der Online E-Bike-Versicherung eine Allround-Absicherung für Mensch und Material.

Wien (OTS) - In Österreich sind laut Statistik des VSSÖ (Verband der Sportartikelerzeuger und Sportausrüster Österreichs) im Jahr 2020 erstmals mehr als 200.000 E-Bikes verkauft worden – damit liegt Österreich im deutschsprachigen Raum ganz vorne. Mit 41 Prozent sind E-Bikes die am stärksten vertretenen Räder am Fahrradmarkt, und ein Ende des Booms ist nicht absehbar. „Das Thema Mobilität hat in den letzten Jahren – ganz besonders im Corona-Jahr – massiv an Bedeutung gewonnen. E-Bikes spielen hierbei eine große Rolle und sollten umfassend abgesichert werden. Lenkerinnen und Lenker sind durch die fehlende Knautschzone und die höhere Geschwindigkeit größeren Risiken ausgesetzt. Wir beobachten mit Sorge, dass Unfälle mit schwerwiegenden Verletzungen zuletzt deutlich anstiegen sind“, sagt Wiener Städtische-Vorstandsdirektorin Doris Wendler.

Die Zahl der verletzten E-Bike-Fahrer nimmt seit Jahren rasant zu. Laut Statistik Austria war im Vorjahr bereits jeder vierte verletzte Radfahrer mit einem Elektrofahrrad unterwegs, im Jahr davor waren es 20 Prozent und 2018 gar erst 14 Prozent. Knapp 60 Prozent der getöteten Radfahrer verunglücken mit einem E-Bike.

50 E-Bikes pro Tag gestohlen

Die Corona-Pandemie hat nicht nur die Verkaufszahlen getrieben, sondern auch den Verkaufspreis. Der durchschnittliche Preis liegt für ein E-Bike bei knapp mehr als 3.000 Euro. Damit stehen Elektrofahrräder auch bei Dieben hoch im Kurs. „E-Bikes sind zum Lifestyle-Produkt avanciert und die Diebstahlszahlen sind laut Statistik auf 50 E-Bikes pro Tag im vergangenen Jahr gestiegen. Mit unserer E-Bike-Versicherung sind jede Fahrerin und jeder Fahrer sowohl gegen Unfälle als auch gegen Diebstähle bestmöglich abgesichert“, sagt Doris Wendler. Allein im Jahr 2020 wurden um ein Fünftel mehr E-Bike-Versicherungen bei der Wiener Städtischen abgeschlossen als im Jahr davor.

E-Bike-Versicherung mit wenigen Klicks

Bei der Wiener Städtischen können E-Biker ihre individuelle Absicherung selber wählen und im Internet gleich abschließen: Ob eine E-Bike-Kasko-Versicherung (wahlweise Voll- oder Teilkasko) inkl. Haftpflicht-Schutz oder optionale Erweiterungen wie die E-Bike-Lenkerunfall-Versicherung, Privat- und Berufs-Rechtsschutzversicherung oder die private Krankenversicherung nach Unfällen bzw. Verkehrsunfällen. Mit wenigen Klicks ist der passende E-Bike-Schutz gefunden und auch gleich unter www.wienerstaedtische.at/ebike online abgeschlossen. Ein neues E-Bike mit einem Wert von 3.000 Euro ist ab einer Jahresprämie von rund 125 Euro versicherbar – pro Monat sind das nur knapp 11 Euro.

Folgende Eigenschaften muss ein Elektrofahrrad haben, um es online zu versichern:

Bauartgeschwindigkeit von max. 25 km/h

Motorleistung von max. 600 Watt

kein behördliches Kennzeichen

private Nutzung

Kaufpreis max. 6.000 Euro

