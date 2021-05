Edenred Österreich stärkt heimischer Gastronomie den Rücken

Essengehen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt

Wien (OTS) - Nach einem halben Jahr darf die heimische Gastronomie endlich wieder ihre Türen öffnen. Edenred, die führende digitale Plattform für Dienstleistungen und Zahlungen, wirbt nun für die Unterstützung der angeschlagenen Branche. Mit der Kampagne „Jetzt erst recht“ will das Unternehmen Bewusstsein schaffen und zum Essengehen aktivieren. Mit den Essensgutscheinen und digitalen Bezahllösungen von Edenred soll die regionale Kaufkraft gestärkt werden. Darüber hinaus belohnt Edenred Kundinnen und Kunden mit einer Gutschrift auf ihre Prepaid-Karte.

Es waren endlos erscheinende sechs Monate. Doch nun darf die heimische Gastronomie wieder ihre Türen öffnen. Die lang ersehnte „Gastro-Öffnung“ ist aber nur der Beginn eines langen Weges, wie Christoph Monschein, Neo-Geschäftsführer von Edenred Österreich und großer Kulinarik-Fan, weiß. „Jetzt braucht es eine hohe Kaufkraft, um diese Krise zu überstehen“, appelliert er und fügt zuversichtlich hinzu: „Ich bin sicher es gibt viele, die sich, so wie ich, nach den vielen Monaten Abstinenz schon sehr darauf freuen, wieder ihre Lieblingsrestaurants besuchen zu können.“

Rückenwind für angeschlagene Branche

„Jetzt erst recht“. So lautet das Motto der aktuellen Kampagne von Edenred, dem Weltmarktführer im Bereich zweckgebundener Bezahllösungen, zur Unterstützung der Gastronomie. Ziel ist es, den Konsum anzukurbeln und der Branche so sukzessive aus der Krise zu verhelfen.

„Es gibt so viele großartige Restaurants, die von der Corona-Krise und den Lockdowns hart getroffen wurden. Um ihr Überleben zu sichern, braucht es jetzt gesellschaftlichen Zusammenhalt. Daher haben wir unsere Kampagne gestartet, in der wir dazu aufrufen, verstärkt Essen zu gehen – so tut man nicht nur sich selbst etwas Gutes, sondern auch der heimischen Wirtschaft“, so Monschein. „Mit unseren Gutscheinen und digitalen Bezahllösungen möchten wir hier einen wesentlichen Beitrag leisten.“ Großes Plus für Kundinnen und Kunden dabei: Wer bis Ende Juni mindestens vier bzw. acht Mal Essen geht und bei jedem Restaurantbesuch mindestens acht Euro konsumiert, erhält eine Gutschrift in Höhe von vier Euro auf seine Ticket Service Karte bzw. acht Euro auf seine Ticket Restaurant Karte.

Die aktuelle Kampagne baut auf dem gleichnamigen Unterstützungsplan der gesamten Edenred-Gruppe auf, der bereits im April 2020 zur Unterstützung der Edenred-Partner und deren Mitarbeiter ins Leben gerufen wurden.

Steuererleichterung trifft gesunde Ernährung am Arbeitsplatz

Die digitalen Gutscheine in Form von Prepaid-Karten bieten dabei eine Win-win-Situation für alle Beteiligten: Allen voran kommen diese der Gastronomie zugute und bringen vor allem in Zeiten wie diesen wertvolle zusätzliche Einnahmen. Arbeitgeber und -nehmer profitieren wesentlich.

Für Arbeitgeber gehen die Edenred-Angebote mit zufriedenen Mitarbeitern und Steuerersparnissen einher. Das Wirtshaus-Paket im Juli 2020 bietet hierbei ein besonderes Steuerzuckerl für Unternehmen: So wurde die Höchstgrenze für steuerfreie Essensgutscheine von 4,40 auf 8,00 und für steuerfreie Lebensmittelgutscheine von 1,10 auf 2,00 Euro angehoben.

Arbeitnehmern werden demgegenüber wertvolle Benefits geboten. Ein Vorteil dabei: „Durch den kontaktlosen Bezahlvorgang ist nicht nur Hygiene und Sicherheit garantiert. Die bequeme, schnelle und unkomplizierte Abwicklung spart darüber hinaus wertvolle Zeit, um zum Beispiel in der Mittagspause bei gesundem Essen durchschnaufen zu können“, so Monschein. Und weiter: „Wir haben 2012 daher auch das FOOD-Programm ins Leben gerufen. Unser Ziel ist es, eine ausgewogene Ernährung in Restaurants und damit einhergehend die Gesundheit der Bevölkerung zu fördern.“

Steuerbegünstigte Mitarbeiter-Benefits erhöhen die Leistungsbereitschaft und wirken sich insgesamt positiv auf die Work-Life-Balance aus. „Vor allem in Zeiten von verstärktem Home-Office ist eine kulinarische Mittagspause viel wert. Unsere Angebote sind insofern auch ein logischer und nützlicher Bestandteil der neuen Arbeitswelt“, erklärt Monschein. So wird die Mitarbeiterbindung und -motivation aufrechterhalten und verbessert, das Arbeitsumfeld positiv bewertet und dabei zugleich die lokale Wirtschaft gestärkt.

Über Edenred

Edenred ist Weltmarktführer im Bereich Payment Solutions und vernetzt 850.000 Unternehmen, 50 Millionen Arbeitnehmer und zwei Millionen Handelspartner in 46 Ländern.

Edenred bietet zweckgebundene Bezahllösungen für Mahlzeiten (Essensgutscheine), Fuhrpark und Mobilität (Tankkarten, Pendlergutscheine), Incentives (Geschenkgutscheine, Mitarbeiter-Incentive-Portale) und Payment Solutions für Unternehmen (virtuelle Bezahlräume). Diese Lösungen erhöhen das Wohlbefinden und die Kaufkraft der Arbeitnehmer. Sie steigern die Attraktivität und Effizienz der Unternehmen und beleben den Arbeitsmarkt und die lokale Wirtschaft.

Die 10.000 Mitarbeiter von Edenred setzen sich dafür ein, die Arbeitswelt zu einem vernetzten Ökosystem zu machen, welches jeden Tag sicherer, effizienter und benutzerfreundlicher wird.

Im Jahr 2020 verwaltete der Konzern dank seiner globalen Technologie-Assets ein Geschäftsvolumen von 30 Milliarden Euro, das hauptsächlich über mobile Anwendungen, Online-Plattformen und Karten abgewickelt wurde.

Edenred ist an der Euronext Paris Börse notiert und in folgenden Indizes enthalten: CAC Next 20, FTSE4Good und MSCI Europe.

Die im Pressetext erwähnten und verwendeten Marken und Logos sind von EDENRED S.A., Filialbetrieben oder Dritten geführte und eingetragene Markenzeichen. Sie dürfen nicht ohne schriftliche Einverständniserklärung der rechtmäßigen Besitzer zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.

Über Edenred Österreich

Edenred betreut in Österreich mehr als 3.000 Firmenkunden und Behörden und bietet rund 300.000 Arbeitnehmern mit seinen Prepaid-Karten und Gutscheinen ein Netzwerk von mehr als 20.000 Einlösestellen. Das Unternehmen ist in Österreich seit 1993 vertreten und beschäftigt aktuell 20 Mitarbeiter am Standort Wien. Edenred unterstützt freiwillige Sozialleistungen für Unternehmen mit verschiedenen Services und versteht sich als ein Unternehmen, in dem soziale und ökologische Verantwortung ein zentraler Wert ist. www.edenred.at

