Mehr Liebe im Verkehr!

Offensive für Rücksichtnahme und Miteinander im Straßenverkehr

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Mehr Liebe im Verkehr“ startet Mobilitätsstadträtin Ulli Sima dieser Tage eine Offensive mit Augenzwinkern für mehr Rücksicht und Miteinander im Straßenverkehr. Für ihr Anliegen konnte sie Kabarettist Michael Niavarani und das Simpl-Ensemble gewinnen. Ob sie dabei Rad-, Autofahrer oder Fußgänger sind? Wie oft das „O-Wort“ verwendet wird und was das alles mit Liebe zu tun hat? In Kabarett-Manier werden der Straßenverkehr und all seine TeilnehmerInnen humorvoll in Szene gesetzt: Viele von uns finden sich wohl auch selbst in der einen oder anderen Rolle wieder.

Sima setzt auf ein Miteinander im Straßenverkehr und verweist auf ein wohl vielen bekannten Phänomen: Wir alle schlüpfen permanent in andere Rollen, mal sind wir zu Fuß unterwegs, dann mit den Öffis, dem Rad oder dem Auto. Jeder kennt die Situationen, in denen man sich über den andern ärgert, obwohl man dessen Rolle nur allzu gut auch aus der anderen Perspektive kennt.

„Ich möchte mehr Miteinander und Rücksichtnahme auf Wiens Straßen. Oft ist mit humoristischem Zugang mehr zu erreichen als mit strengen Regeln. Erfolgreiche Beispiele der Stadt Wien für Zugänge mit Augenzwinkern waren viele Sauberkeitsoffensiven wie das „Sackerl fürs Gackerl“. Daher möchte ich nun mit Humor für ein gutes Miteinander, mehr Verständnis und Rücksichtnahme auf Wiens Straßen werben“, so Sima.

In sozialen Netzwerken gibt es dazu einen – typisch wienerischen - Sketch mit Michael Niavarani und dem Kabarett-Simpl-Ensemble, der eben genau diese unterschiedlichen Perspektiven der VerkehrsteilnehmerInnen und ihre typischen Verhaltensweisen skizziert.

Daneben gibt es im Rahmen der aktuellen Offensive in Kürze auch eine „WIENette“, einen Aufkleber für Auto, Scooter und Fahrrad, mit dem man sich als respektvolle/r Mobilitäts-TeilnehmerIn outen kann. In diesem Sinne: „Mehr Liebe im Verkehr!“

Der Link zum Video: https://youtu.be/NFhmURHq-s4

