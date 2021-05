Vizebürgermeister Wiederkehr zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Trans- und Interphobie

Wien (OTS) - „Es ist mir wichtig, auf die queere Vielfalt als Teil der Lebendigkeit unserer Stadt aufmerksam zu machen“, sagt Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr anlässlich des Internationalen Tages gegen Homo-, Bi-, Trans- und Interphobie. Ziel dieses Tages ist es, auf die Diskriminierung von Menschen hinzuweisen, die in ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität von der Heteronormativität abweichen. Studien und viele Erfahrungen zeigen, dass Homo-, Trans- und Interphobie in ganz Europa traurige alltägliche Realität sind.

„Ein symbolischer Tag ist wichtig, um auf die Diskriminierungserfahrungen der Betroffenen aufmerksam zu machen. Darüber hinaus arbeiten wir 365 Tage im Jahr für das Thema und sind in einem guten Dialog mit der LGBTIQ-Community. Schon im Regierungsprogramm haben wir es uns als Fortschrittskoalition zum Ziel gesetzt, für eine Welt zu kämpfen, in der sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität keine Rolle spielen. Und wir werden uns weiterhin mit aller Kraft für ein Leben frei von Diskriminierung in Wien einsetzen“, so Wiederkehr.

Wien setze daher Maßnahmen und unterstütze Projekte, die insbesondere auch eine starke Sichtbarkeit der LGBTIQ-Community sicherstellen. So soll es in Zukunft beispielsweise ein queeres Jugendzentrum sowie einen Pädagogik-Schwerpunkt mit Aktivitäten im Kindergartenbereich geben.





Rückfragen & Kontakt:

Stephan Maier, BA MBA

Mediensprecher VBgm. Wiederkehr, MA

Tel.: 01 4000 83213

E-Mail: stephan.maier @ wien.gv.at