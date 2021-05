NEOS Wien/Weber: „LGBTIQ-Politik muss bundesweit Thema werden!

Regenbogenhauptstadt Wien macht am Internationalen Tag gegen Homophobie auf Situation der LGBTIQ-Community aufmerksam.

Wien (OTS) - Egal, wen du liebst, Wien liebt dich! – Ein Versprechen, dass die Rolle Wiens als Regenbogenhauptstadt unterstreicht und am morgigen Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie aktueller ist, denn je. Wien steht für Weltoffenheit, Respekt und Akzeptanz für unterschiedliche Lebensmodelle. Diesen Anspruch in Wien und für die LGBTIQ-Community zu verankern, ist ein wichtiges Ziel im Koalitionsabkommen der Rot-Pinken Stadtregierung: „Als sozial-liberale Fortschrittskoalition haben wir das umfangreichste, umfassendste und wirksamste LGBTIQ-Kapitel verankert, welches jemals in einem österreichischen Regierungsprogramm festgeschrieben wurde“, so NEOS Wien LGBTIQ-Sprecher Thomas Weber.

In Wien sind die geplanten Maßnahmen vielfältig. Sie reichen vom Wiener Bündnis gegen Diskriminierung von LGBTIQ-Personen, über einen LGBTIQ-Check in der Stadtverwaltung und der Verankerung queerer Stadtgeschichte bis hin zu einem queeren Jugendzentrum.

Durch die Corona-Krise hat das eingangs erwähnte Versprechen nochmals an Bedeutung gewonnen. Die LGBTIQ-Community wurde von der damit verbundenen Isolation und Einsamkeit stark getroffen. Unterstützungsangebote sind seit über einem Jahr nur noch stark eingeschränkt vorhanden. Comming-Out-Beratungsstellen, Community-Orte, -Clubs sowie queere Rückzugsorte wurden größtenteils geschlossen. Gleichzeitig zeigten zuletzt zahlreiche Vandalenakte von Wien bis Vorarlberg gegen das Symbol der LGBTIQ-Community, die Regenbogenfahne, dass Homo- und Transphobie in Österreich noch lange nicht der Vergangenheit angehören. Der Schutz vor Diskriminierung muss daher oberste Priorität haben und weiter ausgebaut werden, mahnt NEOS Wien LGBTIQ-Sprecher Thomas Weber: „Als Regenbogenhauptstadt fordern wir die Bundesregierung auf, endlich zu handeln, um ein diskriminierungsfreies Leben für LGBTIQ-Personen in Österreich zu ermöglichen.“

