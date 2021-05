JVP-Bundestag: Claudia Plakolm zur neuen Bundesobfrau der Jungen ÖVP gewählt

Die größte politische Jugendorganisation Österreichs hat mit der heutigen Wahl von Claudia Plakolm eine neue Bundesobfrau.

Wien (OTS) - Beim heutigen Bundestag der Jungen ÖVP wurde Nationalratsabgeordnete Claudia Plakolm mit überwältigender Mehrheit von 94,39 % zur neuen Bundesobfrau der Jungen ÖVP gewählt. „Ich freue mich sehr über die neue Aufgabe als Bundesobfrau der größten politischen Jugendorganisation Österreichs und möchte mich sehr herzlich bei den 248 Delegierten aus ganz Österreich für das große Vertrauen bedanken“, zeigt sich Claudia Plakolm erfreut.

Als Stellvertreterinnen und Stellvertreter der neuen Bundesobfrau haben die Delegierten Julian Geier aus Kärnten, Landtagsvizepräsidentin und Obfrau der JVP Tirol Sophia Kircher, die selbstständige Fotografin Michaela Lorber, Nationalratsabgeordneten und Landesobmann der Jungen ÖVP Wien Nico Marchetti, die jüngste Bürgermeisterin Österreichs Bernadette Schöny aus Niederösterreich und den Vorarlberger Landtagsabgeordneten und JVP-Landesobmann Raphael Wichtl gewählt. Darüber hinaus werden die burgenländische Jungunternehmerin Bettina Pauschenwein und der Salzburger Tobias Pürcher als von den Delegierten gewählte Mitglieder zukünftig das Team des Bundesvorstands der Jungen ÖVP vervollständigen.

„Die Junge ÖVP ist nicht umsonst die stärkste politische Jugendorganisation in Österreich“, so Plakolm, denn über 2.000 Gemeindevertreter, knapp 60 junge Bürgermeister, 16 Landtagsabgeordnete, 2 Bundesrätinnen, 9 Nationalratsabgeordnete und mittlerweile auch Regierungsmitglieder in Land und Bund vertreten die Interessen der jungen Menschen in ganz Österreich. „Wir sind die treibende Kraft und übernehmen Verantwortung auf allen politischen Ebenen!“, so die neue Bundesobfrau abschließend.

