„Sport am Sonntag“ mit der ÖSV-Wahl und Lukas Weißhaidinger und Daniel Bachmann im Gespräch

Am 16. Mai um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert „Sport am Sonntag“ am 16. Mai 2021 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

ÖSV-Wahl: Das Rennen um die Nachfolge von Präsident Peter Schröcksnadel

Die Abfahrtsweltmeister Michael Walchhofer und Renate Götschl im Kampf um die Spitze des ÖSV-Präsidiums.

Leichtathletik: Lukas Weißhaidinger live zu Gast

Der Diskuswerfer über den Medaillentraum bei Olympia und seine letzten Vorbereitungen für die Spiele in Tokio.

Fußball: Daniel Bachmann im Live-Gespräch

Der Watford-Goalie über sein Leben in England, seinen Aufstieg in die Premier League und Österreichs Chancen bei der EURO.

Fußball: Die Geburtsstunde des Wunderteams

Österreich bleibt in den 1930er Jahren 14 Spiele lang ungeschlagen und schießt Spitzenteams wie Deutschland und Schottland vom Platz.

Segeln: Drei Duos auf dem Weg nach Tokio

Das österreichische Segel-Team will bei Olympia an die Erfolge der vergangenen Jahre anschließen.

