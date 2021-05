PRO-GE Jugend Salzburg fordert bis zu 9.000 € Prämie für Lehrlinge bei positiver Lehrabschlussprüfung

Wer gut ausgebildete und motivierte Fachkräfte will, muss treffsicherer investieren und Anreize nicht nur für Unternehmen, sondern vor allem für Lehrlinge selbst schaffen.

Salzburg (OTS) - Rund 2.700 Betriebe in Salzburg bilden derzeit Lehrlinge in über 180 Lehrberufen aus. Dafür erhalten die Betriebe hohe Summen an Staatsgeldern. Bis zu 9.000 Euro können einzelne Unternehmen derzeit an Lehrlingsförderungen ausschöpfen, wenn sie Lehrlinge ausbilden. „Diese Gelder müssen zielgerichteter eingesetzt werden, denn schließlich geht es darum, die Lehre attraktiver zu gestalten. Diese Fördergelder müssen daher auch direkt den Lehrlingen zu Gute kommen! Genau das wäre ein effektiver Ansatz und Anreiz für junge Menschen, um eine Lehrlingsausbildung zu absolvieren.“, so Raphael Kaufmann, Landesjugendvorsitzender der Gewerkschaft PRO-GE Salzburg.

Zwtl.: Die duale Berufsausbildung: Ein Erfolgsmodell welches an Attraktivität verliert

In Sachen Lehrlingsausbildung weist Österreich ein Vorzeigemodell für ganz Europa auf: Die duale Lehrausbildung. Die Kombination aus theoretischem Lernen in der Berufsschule und Praxis direkt im Betrieb macht die österreichischen Lehrlinge zu begehrten Fachkräften in ganz Europa. Trotzdem verlor die Lehre in den letzten Jahren stark an Attraktivität.

Zwtl.: Drehen wir den Spieß endlich einmal um: Lehrlingsförderung für die Lehrlinge!

Als Anreiz fordert die PRO-GE Jugend Salzburg, diese Summen an Lehrlingsförderung direkt nach Abschluss der erfolgreich abgelegten Lehrabschlussprüfung an die Lehrlinge auszubezahlen. „Die Lehrlinge bekommen einen Anreiz, sind motiviert und diese Belohnung gebührt ihnen auch. Warum nur die Unternehmen fördern, drehen wir den Spieß endlich einmal um!“, fordert Stojan Dobras, Landesjugendsekretär der Gewerkschaft PRO-GE Salzburg.

Zwtl.: Wie sich die Lehrlingsförderung für Betriebe zusammensetzt

Grundsätzlich erhalten Betriebe eine Basisförderung, wenn sie Lehrlinge einstellen. Im ersten Lehrjahr sind das drei kollektivvertragliche Bruttolehrlingsentschädigungen, im zweiten Lehrjahr dann zwei Bruttolehrlingsentschädigungen, im 3. bzw. 4. Lehrjahr jeweils eine Bruttolehrlingsentschädigung. Zusätzlich gibt es für neu aufgenommene Lehrlinge 2.000 Euro Lehrlingsbonus (die zwischen 16.3.2020 und 31.10.2020 einen Lehrvertrag unterzeichnet haben), Kleinst- und Kleinunternehmer erhalten noch einen Zusatzbonus von 1.000 Euro. In Summe kann somit ein Unternehmen, am Beispiel Metallindustrie, bis zu 9.000 Euro an Förderungen ausschöpfen.



