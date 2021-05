AVISO: FESTTAGUNG „70 Jahre (+1) Europäische Menschenrechtskonvention“

Wien (OTS) - Wie kann der Schutz der Grundrechte im modernen Rechtsstaat gelingen? Ist die derzeit in Österreich bestehende Grundgerichtsbarkeit reformbedürftig? Wie steht es um die Anerkennung von sozialen Grundrechten in einer Zeit nach Covid-19?

Anlässlich des 70. Jahrestags der Europäischen Menschenrechtskonvention laden das Ludwig Boltzmann Institut für Grund- und Menschenrechte und das Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien – Covid-19-bedingt ein Jahr später – herzlich zur Festtagung "70 Jahre (+1) Europäische Menschenrechtskonvention" am Do., 20.5.2021, ab 8:30 Uhr in der Sky-Lounge der Universität Wien (und online über Livestream) ein.

Nach der feierlichen Eröffnung durch Bundesministerin Alma Zadić und der Vizepräsidentin des Verfassungsgerichtshofs, Verena Madner, sowie einer Einführung durch Bundesministerin Karoline Edtstadler bietet die Festtagung im Anschluss die Gelegenheit, mit hochkarätigen Gästen zum 70. Jubiläum der EMRK deren gesellschaftliche, rechtliche und politische Relevanz im Jahr 2021 zu diskutieren.

Zur Teilnahme an der Tagung sowohl in Präsenz als auch via Livestream bitten wir um Anmeldung unter https://www.70jahreemrk.at/.

Das Programm der Tagung sowie weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte der Tagungshomepage .

Datum: 20.05.2021, 08:30 - 19:30 Uhr

Ort: Sky Lounge der Universität Wien

Wien, Österreich

Url: https://www.70jahreemrk.at/

