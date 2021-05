Diplomatinnen und Diplomaten unterstützen IDAHOBIT 2021

Diplomats for Equality feiern 17. Mai als Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie

Wien (OTS) - Wir, das Außenministerium der Republik Österreich und die diplomatischen Vertretungen der folgenden Staaten, sowie die folgenden Organisationen freuen uns darauf, den 17. Mai als Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie und als weltweiten Festtag der Vielfalt und Integration zu feiern:

Albanien, Argentinien, Australien, Belgien, Kanada, Chile, Costa Rica, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Ecuador, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Island, Irland, Israel, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Montenegro, Niederlande, Neuseeland, Nordmazedonien, Norwegen, Portugal, San Marino, Serbien, Spanien, Schweden, Schweiz, Slovenien, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten und Uruguay sowie die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA), die Delegation der Europäischen Union bei den Internationalen Organisationen in Wien, UN GLOBE Vienna und die Diplomatische Akademie Wien.

Dieses Jahr, stehen wir dem Leitspruch des IDAHOBIT 2021 folgend "Together: Resisting, Supporting, Healing!” Eine bewegende Botschaft in einer Zeit geprägt vom Kampf gegen die COVID-19 Pandemie, die die Verwundbarkeit von LGBTIQ+ Personen weiter erhöht hat. COVID-19 hat mangelnde Gleichstellung offengelegt und existierende Probleme wie Vorurteile, Stigmatisierung, Diskriminierung, ökonomische Ungleichheit, sowie das Risiko von Gewalt und Missbrauch erhöht und den Zugang zu geschlechtsbejahenden Gesundheitsdiensten erschwert. Wir werden diese und andere Missstände weiterhin beleuchten und werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass alle Menschen, unabhängig von ihrer Identität und wen sie lieben, als Teil der globalen Antwort of the COVID19-Pandemie den gleichen Schutz erhalten. Wir hoffen, dass sich andere im Lauf des Jahres unseren Bemühungen anschließen, um Wiens diplomatische Gemeinschaft zugänglicher für alle zu machen. Wir müssen zusammen stehen wenn es darum geht, Diversität und die Resilienz der LGBTIQ+ Gemeinschaft im Kampf für Menschenrechte, Inklusion und Gerechtigkeit zu würdigen.

In vielen Staaten leiden LGBTIQ+ Personen weiterhin unter Schikanen, Diskriminierung und Gewalt, oftmals mit Todesfolge. In 70 Staaten existieren Gesetze, die private, einvernehmliche sexuelle Beziehungen zwischen gleichgeschlechtlichen Erwachsenen untersagen. Wir bleiben angesichts dieser stark rückschrittlichen und unmenschlichen Maßnahmen alarmiert. Wir sind der Überzeugung, dass niemand aufgrund sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität diskriminiert werden sollte. Es spielt keine Rolle, wer wen liebt. Tolerante und integrative Gesellschaften kommen allen Menschen zugute.

Wir haben uns der Unterstützung und dem Schutz der Rechte der LGBTIQ+ Gemeinschaft verpflichtet. Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und Intersexuelle müssen die selbe Würde, den selben Respekt und die selben Rechte wie allen anderen Bürgerinnen und Bürger erhalten. Wir werden unsere Arbeit durch unsere Botschaften und durch internationale Organisationen, einschließlich gegebenenfalls der UNO, Europäischer Institutionen, der OSZE, der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), Mercosur (Reunion de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos) und dem Commonwealth, fortsetzen, um Toleranz und Nichtdiskriminierung gegenüber der LGBTI-Gemeinschaft zu fördern, und um auf diskriminierende Gesetze, einschließlich jener die Homosexualität kriminalisieren, aufmerksam zu machen.

Wir wollen auch den mutigen Einsatz der MenschenrechtsverteidigerInnen, AktivistInnen, JournalistInnen, Medienschaffenden und der Zivilgesellschaftsorganisationen würdigen. Sie machen auf Themen aufmerksam, die LGBTIQ+ Personen betreffen, und weisen auf mögliche Verstöße gegen die Menschenrechte der Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender und Intersexuellen hin, vor allem im Kontext der COVID-19 Pandemie.

