KORREKTUR zu OTS0205: Grüne Wien/Pühringer, Spielmann: Gewalt gegen Frauen in Österreich stoppen!

Wien (OTS) - Am heutigen Mittwoch wurde in Wien erneut ein Frauenmord verübt. „Kaum eine Woche vergeht derzeit ohne Frauenmord in Österreich. Schon wieder handelt es sich beim mutmaßlichen Täter um den Ehemann der Getöteten“, so Viktoria Spielmann, Gemeinderätin und Frauensprecherin der Grünen Wien. „Femizide – Frauenmorde – stellen die extremste Form der patriarchalen Männergewalt gegen Frauen dar. Sie sind keine Einzelfälle, sondern haben System und müssen klar als Femizide benannt werden.“

„Wir müssen diese Gewalt auf allen Ebenen stoppen. Mit aller Entschlossenheit. Umso wichtiger ist das größte Maßnahmenpaket gegen Männergewalt an Frauen seit Jahrzehnten, das heute von der Bundesregierung präsentiert wurde. Ohne den massiven Einsatz der Grünen wäre das nicht möglich gewesen“, sagt Judith Pühringer, Grüne Stadträtin. Insgesamt nimmt die Regierung 24,6 Millionen Euro für das Maßnahmenpaket gegen Gewalt an Frauen und zur Stärkung der Gewaltprävention zusätzlich in die Hand.

„Auch in Wien brauchen wir einen Ausbau von Gewaltschutzmaßnahmen in Form von niederschwelligen Grätzlinitiativen. Eine solche Maßnahme ist die Nachbarschaftsinitiative „SToP – Stadtteile ohne Partnergewalt“, die aktuell in Wien Margareten wichtige Arbeit zur Sensibilisierung bei Partnergewalt leistet. Wir Grüne Wien bringen im kommenden Gemeinderat einen Antrag zur flächendeckenden Umsetzung von StoP in ganz Wien ein", so Frauensprecherin Viktoria Spielmann abschließend.

