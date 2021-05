Familienbund: 2,9 Millionen Euro mehr für Familienberatung

Erfolg: Aufstockung der Mittel für Familienberatung gerade jetzt ein wichtiger Schritt

Wien/St.Pölten (OTS) - Der Österreichische Familienbund begrüßt die heute von Familienministerin Dr. Susanne Raab präsentierte Erhöhung der Mittel für die Familienberatungsstellen um 2,9 Millionen Euro. „Seit März 2020 wurde das gewohnte Leben in Österreich völlig auf den Kopf gestellt. Die Herausforderungen durch die Covid-19-Krise, Lockdown, Homeoffice, Homeschooling, teilweise Kurzarbeit oder gar Arbeitsplatzverlust, haben Familien an die Grenzen der Belastbarkeit gebracht. Wir haben auf diese Probleme hingewiesen und bei Familienministerin Susanne Raab ein offenes Ohr für den Mehrbedarf in den Familienberatungsstellen gefunden,“ freut sich Familienbund-Präsident Mag. Bernhard Baier.

In einer solchen Krise hilft Familienberatung, wo Expertinnen und Experten aus den verschiedenen Bereichen wie Psychologie, Rechtswissenschaft, Sozialarbeit, Medizin und Pädagogik, die über unterschiedliche, spezielle Zusatzausbildungen verfügen, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die rund 400 Familienberatungsstellen in Österreich sind somit eine wichtige Anlaufstelle für Menschen in Familien- und Partnerschaftsfragen, wo bei verschiedenen Problemen wie Unsicherheiten, Ängste, Einsamkeit geholfen werden kann. All diese Angebote sind vertraulich, anonym und Dank der Förderung durch das Familienministerium großteils kostenlos.

„Auch die Erhöhung der Förderung von Kinderschutzzentren hilft an der richtigen Stelle. Mit diesen Maßnahmen werden die Familien und Kinder in Österreich unterstützt und gestärkt und damit unsere Gesellschaft,“ schließt Baier.

